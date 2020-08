El "palito" de Micaela Viciconte para Nicole Neumann: "Yo no hablo de mis exparejas; es de mal gusto" Crédito: Instagram

21 de agosto de 2020 • 15:11

"Con tres veces por semana no te separás; Nicole no puede soltar", especuló Cinthia Fernández este viernes, en El show del problema. La panelista hablaba de las declaraciones de Nicole Neumann, quien hace unos días sorprendió al contar cuál era su récord sexual con Fabián Cubero cuando todavía eran pareja.

Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista de Vélez Sarfield, dio su opinión, entre risas y chicanas. "Fabián es un tigre. Yo voy a contar mi récord hoy, y no hace cuatro años. Agradezco hacer el amor con alguien a quien amo y con quien siento pasión. ¿Querés saber el actual? 18 veces por semana. Fuerte, ¿no? No, no estoy hablando en serio. No voy a contar las veces que hago el amor ni a comparar", apuntó.

"Cada relación tiene sus momentos. A veces hay más y por momentos, menos. No tengo un porcentaje. No voy a redoblar la apuesta, pero voy a decir que cuando Fabián pisa, cuesta que crezca el pasto. ¡Fabián es un conejito!", dijo entre risas.

Y para diferenciarse de Nicole, Mica aseguró: "Yo no hablo de mis ex parejas. Nunca hablé de mis ex ni de mis récords anteriores. No me interesa. Es de mal gusto. No hablo por respeto. Cuando me separo, ya está".