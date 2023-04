El rating de la TV: cómo le fue a ATAV 2 en su debut y en el mano a mano con MasterChef

escuchar

Un lunes de grandes apuestas para la televisión abierta local. Telefe intentó mantener su posición como la señal más vista de la televisión local a través de MasterChef, y en una emisión que contó con Mauro Icardi como invitado de lujo. En la vereda opuesta, eltrece buscó recuperar un rating que hace tiempo viene en descenso, mediante el estreno de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza. Y durante el mano a mano entre ambos programas, así fue el rating.

En las primeras horas de la noche, Telefe Noticias con 10.5 y Los 8 escalones del millón con 11 puntos, estaban enfrentados en lo que se podría denominar un empate virtual. Y el estreno de Pantanal mostró una tendencia similar, con un número que se encontraba en diez puntos, contra el ciclo de Guido Kaczka en 13.2.

En sus minutos iniciales , ATAV 2 empezó con un rating de 10.7, un valor que luego bajó a 8.8, y luego tuvo un repunte hasta tocar un pico de 10.3. En los minutos en los que le tocó enfrentarse a Pantanal, la novela de Telefe se ubicó en un promedio que osciló en el orden de los doce puntos.

Con respecto a Masterchef, el reality de cocina comenzó con 12.8 puntos de rating, mientras ATAV se encontraba en los ya mencionados 10.3. La marca máxima para el ciclo culinario llegó a 14.9, pero solo cuando la novela de eltrece había finalizado.

La llegada de ATAV 2

El primer episodio de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza, entrega varios de los ingredientes que ubicaron a su antecesora como una de las últimas grandes propuestas de Pol-Ka. Pero con la intención de complejizar esa apuesta, el primer capítulo busca complejizar dicha estructura, procurando no repetir un mismo esquema sino dándole otros matices, que llegan a través de una radiografía histórica sobre una lucha que no deja de estar presente en la sociedad argentina. Y mediante ese recurso, más innumerables guiños para que detecten los fans de la primera temporada, así comenzó el segundo año de ATAV.

Una de las grandes historias de amor, es la de Segundo (Tato Quattordio) y Antonio (Toni Gelabert), dos muchachos que terminan animándose a un apasionado beso, hasta que la realidad golpea a esa historia de amor que daba su primer paso. Rafael (Federico D´Elia), el padre de Segundo, le avisa a Antonio que debe ir junto a su familia, porque su madre esta fichada y corre el peligro de ser llevada a un centro clandestino de detención. De esa manera, la familia se reúne para planificar una partida en la noche rumbo a Uruguay, y de ahí a España. Antonio, junto a su padre Pedro (Rafael Ferro) y su hermano, se escapan y deja atrás a su madre embarazada, Silvia (Julieta Diaz).

Durante siete años, los muchachos se encuentran en dos países distintos, pero eso no les impide enviarse numerosas cartas sobre ese amor que no pudo ser, y la importancia que tuvo ese único beso que llegaron a compartir. En 1984, Antonio y su familia regresan a la Argentina, y el joven sueña con un reencuentro, pero se lleva una profunda desilusión. Cuando lo va a buscar a su casa, él se encuentra no solo con que Segundo es mucho más frío y evita referirse a ese beso, sino que incluso está comprometido con su novia. De ese modo comienza con el pie izquierdo una historia de amor que promete revancha. Antonio no bajará los brazos ante ese amor que Segundo, atravesado por los duros prejuicios de su familia y especialmente de su madre Sara (Gloria Carrá), no se anima a vivir plenamente.

Uno de los principales villanos de la nueva temporada, es Rafael. Interpretado por Federico D´Elia, él ayudó a escapar a la familia de su amigo Pedro a España, pero en realidad sus planes estaban muy lejos de ser tan nobles. Una vez que Pedro y sus hijos se refugiaron en el viejo continente, Rafael comenzó a hostigar a la mujer hasta finalmente entregarla a los captores que la llevaron a la Esma, y cuando ella parió a su hija, él fue cómplice al momento de entregarla a uno de sus secuaces. Frente al regreso de Pedro al país y cuando él empiece a desentrañar qué sucedió con su esposa, Rafael va a procurar despistarlo y alejarlo de la verdad.

Por último, también se encuentra Ana Pérez Moretti (Justina Bustos), una madre soltera que debe criar a su hijo. A ella el dinero no le sobra, y en el afán de conservar su trabajo, tolera los malos tratos de su abusiva jefa. Pero el destino parece darle una valiosa oportunidad. Cuando un importante productor llamado Horacio Hills (Juan Gil Navarro) la ve, no duda en convocarla para trabajar en su proyecto teatral. Con algo de nervios pero decidida a no perder esa oportunidad, Anita se desplaza desde su hogar en Mar del Plata hasta Buenos Aires, con el fin de probar suerte. Anita confía en la mirada del productor, pero puede que ese hombre y su entorno, integrado por su hermano Ricardo (Darío Barassi) y Ethel (Malena Solda), no resulte tan benévolo como aparenta.

LA NACION

Temas El rating de TV