Rating: una mala jugada de Telefe le dio dos inesperados triunfos a eltrece

La televisión abierta sigue navegando en medio de una crisis en materia de rating, en donde el 80% de los programas promedian por debajo de los tres puntos. Salvo los últimos partidos de la Selección Nacional, nadie mueve demasiado la aguja. De hecho, la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y los partidos amistosos de las Eliminatorias del Mundial 2026 ocuparon casi los veinte primeros lugares en el podio de los más vistos del año pasado, dejando muy relegada a la programación local. Y si bien es cierto que las transmisiones de cualquier partido siempre concentran una gran cantidad de audiencia y modifican la competencia de la televisión abierta, este miércoles, Telefe hizo una jugada que perjudicó su tarde y le dio ventaja a eltrece.

En el marco del comienzo de la Conmebol Libertadores, ayer a las 18.45, Telefe emitió el encuentro entre Rosario Central y Libertad en Asunción, en un duelo fundamental por la fase de grupos. Tras el empate 1 a 1 de local con Independiente del Valle, el equipo de Ángel Di María buscaba su primera victoria en el camino a la gloria en una noche que prometía grandes emociones. Y si bien el equipo argentino ganó 1 a 0, el partido no suscitó el interés de la audiencia y solo promedió 5 puntos, segundo en la franja. Esto provocó que por primera vez en mucho tiempo eltrece se impusiera con ¡Ahora caigo! y Telenoche. El noticiero cosechó 5,6 puntos de rating y el ciclo de entretenimientos que conduce Darío Barassi 5,2 puntos. También subió Telenueve con 3,4 puntos y SQP con 3,3 puntos.

Por su parte, Es mi sueño promedió 6,5 y quedó a una décima de Telefe Noticias que se emitió de 21 a 22 con 6,6 puntos. También LAM creció con 4,2 puntos, la medición más alta en lo que va del año, y Bendita logró 2,8 puntos. En el talent show de Guido Kaczka, Jeremías Vespasiano se presentó a cantar, los jurados se enteraron de que no podía pagar su viaje de egresados y Jimena Barón lo sorprendió, en el momento más emotivo de la noche.

El partido de River Plate versus Carabobo por la Copa Sudamericana 2026 complicó aún más los números del prime time de la televisión abierta. El Millonario venció por la mínima diferencia a los Granates con un gol de Sebastián Driussi y se llevó parte de la audiencia al cable. Y si bien Gran Hermano fue lo más visto del día con un promedio de 11,6 puntos, en la primera parte, y 7,6, en la segunda, quedó muy lejos de los 14 que obtuvo el lunes, la marca más alta de abril. Una edición reducida de Pasapalabra obtuvo 8,8 puntos y fue el segundo ciclo con mayor rating del miércoles. Mientras que Mario Pergolini con Callejero Fino y el niño Matías Tedeschi, que con solo ocho años es campeón de minimoto, cosechó 5 puntos. Por su parte, Bienvenidos a ganar con Hernán Drago quedó tercero en la franja con 2,8 puntos, seguido de BTV con 1 punto.

Gran Hermano tuvo su gala de nominación en la que quedaron en placa Jessica “La Maciel” Maciel, Tamara Paganini, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento, además de los fulminados Franco Zunino y Martín Rodríguez, por Juanicar, líder de la semana. Además se pudo ver la llegada de Solange Abraham a La casa de los famosos de Telemundo e hicieron un repaso de los primeros días dentro de la casa de Fabio Agostini, participante del reality de los Estados Unidos y de Grecia Colmenares.

El día lo ganó Telefe con un promedio de 6,7 puntos, seguido de eltrece con 4,7 puntos. Por su parte, América obtuvo 2,5 puntos, elnueve 2 puntos mientras que la Televisión Pública, NetTV y Bravo TV marcaron apenas 0,2.