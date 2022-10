El rating de la TV: cuánto midió la primera eliminación de Gran Hermano

escuchar

En el transcurso de sus primeros días, Gran Hermano fue una fuerza imparable en términos de rating. El popular ciclo que se emite por Telefe se reveló como un imbatible en materia de cantidad de televidentes, y se coronó una vez más como un formato que tiene una gran aceptación. Durante la primera noche de eliminación, su rating demostró que el interés del público no da señales de fatiga.

La noche en la que Tomás Holder se convirtió en el primer expulsado por el voto del público comenzó con un rating de 19 puntos, una marca inicial que auguraba un muy buen promedio para la transmisión. A medida que los minutos avanzaban, dicho número subió ligeramente a 20.2 y 21. 9, hasta llegar a 22.2, en el momento en el que Tomás se despedía de la casa. De esta forma, se mantiene la notable performance del reality, que logra marcas superiores a los veinte puntos, un número no muy habitual en la televisión actual.

El adiós a Tomás Holder

La jornada que culminó con la eliminación de uno de los jugadores más reconocibles de la casa, estuvo atravesada por varios volantazos y vueltas de tuerca. Al comienzo de la emisión, Santiago del Moro saludó a todos los participantes, y más adelante les explicó: “Esta noche se divide en dos partes, en esta primera entrada mía les voy a comunicar a Tomy, a Agus o a Marcos, que el que menos voto tuvo, tendrá que correrse de esta placa. Y yo voy a volver en un rato para decirles quién de ustedes se va. Recién les decía a sus familias que esto es un juego, ustedes son jugadores, y la vida real está acá afuera. Están jugando un juego apasionante, y lo más apasionante es saber qué opina el público, que es el supremo, el que todo lo ve, y el que ha elegido”.

A continuación, y en medio de un suspenso notable, finalmente del Moro anunció: “Por decisión del público, el participante que sigue en competencia, con el 17.96%, es Marcos”. Como era de esperar, el jugador salvado se mostró eufórico ante ese resultado y se abrazó con sus principales aliados, mientras que Tomás no podía ocultar su sorpresa.

“Tengo en este sobre firmado por la escribana pública del canal, con el nombre del participante que debe abandonar la casa”, dijo Santiago del Moro en medio de un clima de muchos nervios, y con todos los jugadores escuchando atentamente cada una de sus palabras.

Con todos los hermanitos reunidos alrededor de la televisión en la que figuraba la imagen de Del Moro, llegó el momento clave y el conductor aseguró: “Quien abandona la casa más famosa del mundo, por decisión del público, y con una votación récord, es Tomás, el primer eliminado de Gran Hermano”. En ese momento, Holder se despidió de sus compañeros y de sus aliados dentro del juego, y frente a todos ellos expresó: “La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos, a pesar de que formé un grupo. Me llevo algo bueno, me divertí, jugué como pude, así que sigan jugando y sigan pudriéndola, disfruten la casa, y llévense algo lindo”.

A continuación, el eliminado se fue de la casa y pocos minutos después ingresó al estudio de Gran Hermano. Allí saludó a su madre y a su novia, quienes lo esperaban con mucha emoción. Y luego de ese momento de reencuentro con sus seres queridos, Holder abrazó a Santiago del Moro y le prometió que charlaran mano a mano este lunes.

LA NACION