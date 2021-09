El rating de la TV: la competencia entre Juana Viale y Andy Kusnetzoff arrojó un sorprendente resultado

El sábado por la noche se volvió a dar una nueva puja por el rating del prime time. Juana Viale y Andy Kusnetzoff compitieron con sus respectivos ciclos para ganar en los números: La noche de Mirtha Legrand de eltrece, y PH: Podemos Hablar de Telefe.

Los números

Si bien el ganador de este sábado fue Kusnetzoff, Viale sorprendió achicando la brecha respecto a otras batallas previas. El conductor hizo 8.7 puntos de rating promedio. Por su parte, Viale cosechó 7.5 puntos, subiendo así su marca de la emisión pasada.

En cuanto a los picos, Andy logró uno de 10.4, mientras que Juana obtuvo uno de 8.8, un número también mayor al de la semana previa.

Los invitados

Como ya es su marca registrada, Viale apunta a mesas de intercambios sobre actualidad y política, y tuvo en su mesa al economista Carlos Melconian; a la periodista Débora Plager; al periodista Daniel Magnatti; y al médico Alberto Cormillot, quien acaba de convertirse padre de Emilio, a los 82 años, junto a su colega, Estefanía Pasquini.

En cuanto a los invitados de Kusnetzoff, el conductor recibió al chef y jurado de MasterChef Celebrity Donato De Santis, a la actriz Eleonora Wexler; al actor y conductor Julián Weich; al músico y actor Germán Tripel; y a la modelo y conductora Sofía “Jujuy” Jiménez.

El fuerte testimonio de Donato de Santis en PH

El chef sorprendió a todos cuando contó cómo, en su preadolescencia en Italia, jugar al béisbol lo salvó de sucumbir a las drogas y a una posible muerte a temprana edad. “Empecé a jugar y a hacer entrenamientos, a tener una actividad física desde chiquito, y aunque parece un deporte estático en realidad tiene un entrenamiento de la parte superior y de correr que es muy importante”, explicó. Asimismo, Donato contó que él formaba parte de un grupo de amigos que tuvieron un destino trágico.

Donato De Santis habló en PH: Podemos Hablar de cómo el beisbol le salvó la vida Capturas