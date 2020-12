El enojo de Jorge Rial con Fede Bal por la fiesta que hizo en su casa: "Eso no se hace, por una cuestión de respeto"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 19:05

"Si es así, no me gusta. Esa mujer fue la que te salvó la vida. Aunque estuviera de acuerdo con la fiesta que hiciste o no le moleste, no se hace por una cuestión de respeto. Te acompañó en los momentos más difíciles. No sé, parece que hay un quiebre ahí y ella le dijo 'chau, besitos'", dijo Jorge Rial este miércoles, en Intrusos.

El conductor se refería a la "pool party" que Federico Bal hizo con amigos, entre quienes se encontraba El Polaco; esa situación habría provocado una crisis de pareja entre el exparticipante de MasterChef Celebrity y Sofía Aldrey, su novia desde hace un año.

Rial insistió: "Quiero hablar un minuto de Fede y la fiesta esa que hizo en la que no estaba la mujer que lo acompañó durante todos estos meses duros. De verdad no me gusta esto, Fede", protestó el conductor.

Bal contó varias veces que a su novia no le molesta que él haga fiestas, que no tienen nada de malo. Pero Rial siguió firme: "Aunque a ella no le moleste, me parece que hay actitudes de generosidad, de amor y de agradecimiento. A mí no me gusta. Lo digo como casi padre. De verdad, si fuera el padre de él le diría 'vení, nene, sentate acá y hablemos'".

La madre de Fede, Carmen Barbieri, en Confrontados, también se refirió al tema: "Van a pensar que miento, pero no es así. Fede me contó que estaban en una reunión con amigos, que comieron asado, desayunaron medialunas... Le pregunté si Sofía sabía y me dijo que sí, que ella estaba con sus amigas. Si hay una crisis, no estoy enterada. Sé que es un rumor, pero yo no sé nada".