Federico Bal reveló detalles de lo que ocurrió en su casa en la noche del viernes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de diciembre de 2020 • 16:02

En las últimas horas, Federico Bal fue señalado como uno de los responsables de la separación entre El Polaco y Barby Silenzi: la filtración de un audio en el que el actor invitaba a su excompañero en MasterChef Celebrity a una pool party con mujeres habría desatado el escándalo en la pareja. Este mediodía, no solo se conoció el audio completo, sino que el hijo de Carmen rompió el silencio en Flor de equipo.

"La pileta está hirviendo. Hace tres días que la estoy calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen, Polaco? Acá todas las personas que entran saben que no pueden sacar ni una foto. Así que no te van a pedir fotos, no van a hacer historias, ni vamos a tener problemas con Telefe. Vos relajá en eso, mi casa es un búnker", decía uno de los polémicos mensajes en los que Bal invitaba a una fiesta al cantante.

Sin embargo, las palabras del actor daban cuenta que el encuentro no se trataba de un simple asado. "Las chicas que vienen, ¡ay, Polaco! Está anunciado lluvia, pero (...) vamos a estar todos bailando, chupando y haciendo cositas, así que traete la malla", remataba Bal en otro de los audios que esta mañana dio a conocer Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

Tras el escándalo que esta invitación generó en la relación de El Polaco y Silenzi, Bal rompió el silencio: "Soy un gran amigo y lo que menos quiero es que se separen. Es una pareja hermosa que se quiere un montón", indicó, y enseguida habló de su amistad con el músico: "Nos queremos mucho hace muchos años, este proyecto (en referencia a MasterChef Celebrity) nos volvió a unir".

Sin embargo, los panelistas del magazine le pidieron explicaciones sobre lo que sucedió esa noche en su casa. "Surgió de hacer el viernes una cosita en mi casa. Yo no hablo de estas cosas, menos de un amigo, él estaba con ganas de venir a la fiesta", dijo, sin dar detalles sobre si el cantante y Silenzi ya estaban separados.

En cuanto a cómo reaccionó su novia, Sofía Aldrey, al escuchar este audio, confesó: "Sofía sabe lo que yo hago. Tengo una relación muy tranquila, tan linda... Ella estaba en una fiesta con amigas. Yo le cuento todo lo que hago y ella a mí también".

Por último, y ante la intriga de la conductora del ciclo, el actor contó qué ocurrió en esa fiesta. "Vino El Polaco, nos divertimos hasta las 9 de la mañana. Estuvimos en la pile, charlamos y bailamos un rato, no hicimos nada del otro mundo", remató ante la mirada incrédula de todo el panel.