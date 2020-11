El tenso cruce entre Graciela Alfano y Yanina Latorre: "Asumí que sos un ser de oscuridad" Crédito: Captura de pantalla

"Lola no vuelve al Cantando. Te lo firmo yo, que soy la madre, por su salud mental. Voy a proteger a mi familia, no soy 'abandonadora' de hijos como Nacha Guevara", dijo una Yanina Latorre enojadísima, respecto de la dura la devolución de la jurado a su hija Lola, en la gala del miércoles del Cantando 2020.

La propia Lola habló en Los ángeles de la mañana, muy compungida: "Entiendo el enojo porque ninguna madre quiere ver a su hija que la maltraten de esa manera. A Nacha no le contesté porque no quiero entrar en ese juego y que se genere más lío. Hay un límite y no voy a dejar que me sigan despreciando. Vengo a cantar y a aprender y en el momento en que dejo de disfrutar, ya está. Soy una chica re educada y no le voy a faltar el respeto a nadie. No quiero que la bola siga creciendo".

En la noche del miércoles, la joven regresó al certamen luego de un mes y medio de ausencia: primero, contrajo Covid-19, y luego fue notificada por la policía por haber asistido a una fiesta clandestina en Mercedes. Pero la bienvenida no fue la esperada, y Guevara se refirió a ella como "un caso perdido". "Si Nacha piensa eso, que no lo piense. Es violento, es agresivo y no me gusta. En un punto agota y no quiero preocuparme y pasarla mal en cada gala. No quiero bancarme comentarios agresivos. Veré cómo voy a seguir. Pero no sé si vuelvo al Cantando; voy a pensarlo bien. Fue fuerte que diga que soy un caso perdido porque Nacha no me conoce. Estoy harta, todas las galas pasa lo mismo. Ya me cansa ir y pasarla mal. Creo que no voy a seguir y mis papás no me dejan volver tampoco", asumió la joven de 19 años.

Mientras Ángel De Brito contaba que esta mañana Lola se despidió de su equipo, Yanina acotó: "Anoche Lola me llamó desesperada, llorando. Nadie la va a maltratar. Nacha tiene 80 años, es abuela. Lola nunca discutió una nota y toma las devoluciones de todo el mundo. Pero todo tiene un límite. Nacha no la saludó, la ninguneó. No es un tribunal de justicia y mi hija no va a hacer trabajos comunitarios. Nacha le está facturando que Lola dijera que tiembla, y ella lo hizo de inocente, sin maldad".

La panelista siguió adelante con su descargo, con su habitual vehemencia. "Nacha se cansó de basurear a Lizardo Ponce y después le rogó que hicieran un vivo para vender esa master class y apenas vendió 12 entradas. Les chupa las medias a Charlotte y a Alex Caniggia porque les tiene miedo y para mendigar seguidores. Me pareció bien la dignidad de Lola anoche, que no lloró. Y Lola no fue a la fiesta clandestina, no mentimos, fue a buscar a una amiga, se mandó un moco. Pecó de inocente. Mi hija es lo más limpia que hay, es buena, mimada, educada. ¡Nacha es un caso perdido! Quién es para decirle a Lola eso, qué le pasa a esa señora", dijo Latorre, furiosa.

Y entonces, Graciela Alfano se metió en el medio para dar su opinión: "Vos y tu mamá son más malas que la peste y esto lo pasa a Lola por carácter transitivo. A vos te odian y es la realidad. Que vaya Diego [Latorre] al Cantando, que todos lo aman y así Lola va a ganar. Asumí que sos un ser de la oscuridad. Te metés con todo el mundo, sos el fiscal de la Nación. Escondete, cambiá de nombre y a tu hija le va a ir bien, porque vos te pasás defenestrando a todo el mundo". Luego, sin perder la sonrisa, la actriz le preguntó a Latorre: "¿Creés que sos buena realmente?".

"No llores como hiciste en la mesa de Mirtha Legrand cuando te chicaneó Beto Casella. Lo hiciste quedar mal a Beto y vos sos más mala que las arañas", continuó Alfano. "Obvio, soy una madre excelente, estoy llena de amor y me va bárbaro", retrucó Latorre con cara de fastidio. "Esta mujer [por Alfano] está obsesionada conmigo, basta. Soy filosa, soy ácida y no es maldad. No voy a pelear con una señora grande".