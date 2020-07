Cantando 2020: con sus críticas, Nacha Guevara hizo llorar a Lizardo Ponce Crédito: Captura de pantalla

29 de julio de 2020 • 00:55

"Estoy nervioso". Así definió su estado el influencer Lizardo Ponce al salir a la pista del Cantando 2020, en su segunda noche. Martín Cirio, "La Faraona", Jimena y Yanina Latorre, sus amigos, se encontraban en el estudio e intentaron tranquilizarlo. Angela Torres, desde su casa, también lo alentó, pero el muchacho aseguró estar muy nervioso por estar enfrentado este nuevo desafío.

Luego, junto a Lucía Villar, Ponce brindó una versión de "Nada fue un error", de Coti. Tras escucharla, llegó la devolución de Nacha Guevara. "Lucía, tenés buena voz, pero voy a ser muy breve: para mí, todo esto fue un error", expresó, y los calificó con un 4. El participante, entonces, le pidió que le dijera qué era lo que tenía que mejorar.

"Estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego. Mi consejo sería: andá hacia tu mundo interior, que es rico, pero lo desperdiciás haciendo pavadas que no te sirven, como la comunicación artificial. Sos un chico joven que está en una búsqueda, y eso lo valoro", explicó, entonces, Nacha. Sin embargo, la devolución no le alcanzó a Ponce. "Yo elegí divertirme y con eso me alcanza", respondió.

"Me parece duro que lo expongan así. Hay gente que amarga a la gente y él la hace divertir", acotó Yanina Latorre, y despertó el llanto de su amigo. "Hice lo que pude, soy lo que está acá y voy a intentar mejorar. Si quieren escuchar gente que canta bien, que vayan a Spotify", desafió Ponce.

"A partir de hoy voy a poner notas bajitas. Me quiero enfocar en algo positivo: tenía muy pocas expectativas en vos y afinaste. No sos cantante. Lo que dice Nacha está bien, pero quiero destacar la voz de Lucía, que es hermosa, me hizo acordar a la de Soraya", sumó Karina "La Princesita", y los calificó con un 4. A pesar del bajo puntaje, Ángel De Brito y Laurita Fernández contaron que Marcelo Tinellí había expresado en Twitter su apoyo al influencer.

Pepito Cibrián (6), entonces, intentó mediar: "Tenés una personalidad que te va a hacer triunfar. No te puedo juzgar como cantante, porque no cantás. Tenemos a una chica que canta tan estupendamente y a un señor que no canta, pero la atención está puesta en él, y eso es importante. Vos sos un protagonista, pero le tenés que hacer caso a Nacha".

Para finalizar, la dueña del voto secreto durante esta primera ronda, Moria Casán, indicó: "Me llamó la atención que afinara Lizardo. Ustedes tienen más prejuicio que nosotros. Demasiado se los mima. Son chicos y son jóvenes, pero están en un certamen. A mí no me desagradó". En total, consiguieron 14 puntos, una de las calificaciones más bajas de la ronda.