El tenso cruce entre Yanina Latorre y una de las hermanas de Diego Maradona: "Jamás vivimos de él"

A una semana de la muerte de Diego Maradona, la pelea por la herencia del se puso en marcha. Mientras trataban el tema de la disputa familiar en Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre apuntó contra las hermanas del exfutbolista y Ana, una de ellas, quiso salir al aire para defenderse.

Tras recordar el paso de las tres hermanas de Diego por Intrusos (donde criticaron fuertemente a Claudia Villafañe), Latorre dio detalles exclusivos de la interna familiar. "Estas tres señoras siempre hablando de plata. Ellos te ponen en la cabeza que son humildes y tenés que mantener a los siete hermanos, comprarles una casa, pagarles todo y mantener a los hijos", lanzó la panelista indignada por los dichos de las tres mujeres en el ciclo de América tiempo atrás.

Y mientras aseguraba tener pruebas, la mujer de Diego Latorre comentó algunas situaciones que dan cuenta de cómo era la relación del astro del fútbol y sus hermanas. "Hace un año se sentaron todos a comer el 24 de diciembre. El regalo era un sobre de 50 mil pesos para cada uno. Si no había sobre, no iban. Al principio tenían una cuota alimentaria, pero en un momento se cortaron. Pero igual rascan, hacen lloradas", contó.

"Todas le sacaban plata. La que más le sacaba era Ana y decía que sus hijos tenían problemas. Hasta llegaron a cobrarle 100 mil pesos por fin de semana para ir a cuidarlo", agregó ante la mirada atónita de sus compañeras.

Sin embargo, las hermanas del ex DT no fueron las únicas señaladas. La angelita también apuntó contra Rocío Oliva y aseguró que si bien es verdad que estaban separados desde hace un año, advirtió que la rubia tuvo injerencia en la vida de Maradona hasta junio de este año. "Rocío hasta junio de este año tuvo injerencia. Manejó todo (...)", relató.

"Ese Charly eran sus ojos ahí adentro. Le sacaba plata para mantener a su familia y le hacia la vida imposible a Dalma y Gianinna. Un día Diego se hizo pis encima y todos se hicieron los boludos", agregó en concordancia con el relato de las hijas de Villafañe que contaron hechos similares en varias oportunidades.

La palabra de Ana, una de las hermanas de Maradona

Al escuchar los dichos de Latorre, Ana (una de las hermanas del astro del fútbol) se comunicó con Andrea Taboada para salir al aire. Furiosa y muy enojada con la panelista, la mujer que siempre tuvo un muy bajo perfil se defendió públicamente. "Esa señora que está hablando no sabe nada. Está mandada por la familia, por las hijas de mi hermano", disparó en comunicación telefónica con el ciclo de eltrece.

Y enseguida comenzó a desmentir punto por punto. "¿Que yo cobraba por estar con mi hermano? Que lo compruebe. Si yo hubiese recibido algo, tendríamos que tener aunque sea un aire o no deber expensas. Vivimos con deudas. ¿Que mis hijos viven de Diego? Nadie. Que él era muy generoso sí, que nos regalaba cosas sí, pero jamás vivimos de él", explicó.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando Ana apuntó contra Dalma y Gianinna. "En cambio ellas sí vivieron de mi hermano porque sin él no hubiesen sido nada. Nosotros sí tenemos dolor, el dinero nunca nos interesó. Ellas ahora están peleando por la herencia. Él estaba abandonado por las hijas, nunca jamás iban a verlo", lanzó.

"Lo veíamos y éramos nosotros nada más (en referencia a sus hermanos y sobrinos). Preguntale a las hijas cuándo lo vieron, nunca nos encontramos con ellas. Jana sí que estaba. Verónica también iba con Dieguito Fernando. Por favor déjennos tranquilas, nosotras no molestamos a nadie", pidió al tiempo que aclaró que ellas no tienen nada en contra de las hijas de Villafañe, sino que "ellas están en contra nuestro y no sabemos por qué".

En cuanto a cómo era su relación con Diego, reveló: "En marzo lo vi por última vez por la pandemia porque yo soy paciente de riesgo, pero sí estábamos todo el tiempo en contacto por teléfono. Cuando se internó estábamos todas ahí. La última que lo vio después de la internación fue Kitty, nosotras en el sanatorio después de la operación. Nosotras sí le teníamos respeto", concluyó muy dolida.

