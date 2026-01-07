¿Wanda Nara separada? Yanina Latorre aseguró que la relación con Martín Migueles llegó a su fin

En medio de los rumores por una presunta infidelidad por parte de Martín Migueles, Wanda Nara habría decidido terminar su relación con el hombre allegado, a su vez, a Elías Piccirillo, ex de Jesica Cirio. La noticia llegó tan solo días después de que la pareja se mostrara junta en Punta del Este durante las celebraciones de Año Nuevo.

Wanda Nara con su novio Martín Migueles en Punta de Este Marcelo Rodriguez

Todo comenzó este miércoles cuando en SQP (América TV) debatían sobre la participación de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity (Telefe). Si bien está de vacaciones, Yanina recurrió a su cuenta de Instagram para tirar una bomba. “Se separaron Wanda y Migueles”, escribió.

La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en su cuenta de Instagram (Foto: Captura Instagram/@Yanilatorre)

A raíz de eso fue que Augusto Tartúfoli -su reemplazo en SQP- se comunicó inmediatamente con ella por teléfono. Al aire, Yanina Latorre brindó detalles: “Se separaron hace una semana en Punta del Este”. Acto seguido, comentó que el detonante de la ruptura había sido la información que circuló sobre los mensajes que probarían la infidelidad de Migueles con Claudia Ciardone. “Como él le mintió, ella en ese momento lo dejó”, añadió.

Yanina Latorre comentó que Migueles y Wanda se separaron hace una semana (Foto: Captura TV)

En ese sentido, indicó que Wanda no blanqueó la separación en ese momento porque “no quería volver de Punta del Este de un día para el otro”. “Ella lo dejó y él está ahora cual arrastrado rogándole de volver y que le va a demostrar que no es verdad, ¿qué le va a demostrar pedazo de atrevido? ¡Si Ciardone qué necesidad tiene de mostrar todo eso!“, lanzó.

Sin embargo, las declaraciones de la modelo no habrían sido el único detonante del conflicto. El verdadero peso recaería en los problemas legales que rodean al ahora exnovio de Wanda Nara. Según Yanina, Wanda comenzó a investigar el pasado de su pareja: “Él intenta demostrar que es alguien legal, pero todos sabemos que era socio de Piccirillo”.

Por otro lado, Latorre sacó a la luz un costado más oscuro de Martín Migueles: tendría un hijo al que no conoce ni desea conocer. Según la panelista, aunque le dio el apellido, solo cumplió con una cuota alimentaria mínima tras ser demandado. “Le terminó pagando entre 400.000 y 700.000 pesos por mes”, detalló.

La advertencia de Claudia Ciardone a Wanda Nara sobre Martín Migueles

La noticia de la ruptura entre Wanda y Migueles llegó luego de que a finales de diciembre Claudia Ciardone brindara detalles en SQP (América) de los mensajes que el socio de Piccirillo le enviaba mientras se mostraba con Nara. Según relató la modelo, los intercambios no fueron un hecho aislado, sino que se venían repitiendo desde hace meses.

Claudia Ciardone mostró los chats con Martín Migueles

La relación entre ambos no es nueva: ambos mantuvieron un romance fugaz de tres meses hace un año y medio. Sin embargo, la insistencia actual de Migueles quedó expuesta cuando Sabrina Rojas leyó al aire los chats comprometedores. En ellos, el hombre no solo buscaba un encuentro, sino que incluso le facilitó la dirección de su casa en Nordelta.

Claudia Ciardone mostró los mensajes de Martín Migueles al aire de SQP (Foto: Captura TV)

“¿Cómo viene tu semana? ¿Querés verme? ¿Podés? ¡Quiero verte!”, decían algunos de los mensajes que dejaron a la pareja de la empresaria de cosméticos en el ojo de la tormenta.