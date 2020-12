El Turco García y la historia de amor con su esposa, Mariela: "Ella siempre me apuntala bien" Crédito: Instagram

28 de diciembre de 2020 • 17:19

El Turco García fue una de las revelaciones de MasterChef Celebrity y ahora disfruta de esta renovada popularidad. "Tengo sentimientos encontrados... Siento que no puedo disfrutar plenamente lo que viví porque hay gente que la está pasando mal. Pero es lo que da la vida", explicó el exfutbolista.

"Se hace difícil hacer un balance. Tuve dos meses espectaculares en Telefe y fue mi prioridad. Iba a ir al 'Bailando por un sueño' pero no se hizo y quedé libre. Me llamaron de MasterChef e iba a decir que no porque no sé ni prender la hornalla, pero se metió mi mujer, Mariela, y dijo que sé cocinar y me animé. Soy así, no inventé un personaje, contó en diálogo con Confrontados.

García explicó que tiene varias propuestas de trabajo, entre ellas ser columnista en algunos programas de Telefe. "Fui jugador de fútbol y no va conmigo hablar de espectáculos en un programa. Prefiero hablar de fútbol. Con Telefe se terminó el contrato, pero tienen la prioridad", agregó.

Habló además de lo importante que es el sostén de su esposa, Mariela: "Aceptó un hijo extramatrimonial, y cuando lo atiende es como si fuera suyo. Mariela es alguien que me apuntala bien. No soy machista pero tampoco soy un gobernado, sino que hablamos entre los dos, nos ponemos de acuerdo y le damos para adelante. En un momento no tenía ni para comer y siempre me comporté bien. Además, ¿quién me va a dar bolilla con la cara que tengo", apuntó entre risas.

Sobre las adicciones que tuvo, García dijo: "Es fácil entrar en las adicciones y muy difícil salir porque no podés tomar decisiones; no sos consciente. Y después es el día a día. Muchos adictos dicen que es sólo por hoy, y creo que la peleás cuando no tomaste la decisión. Una vez que lo hiciste, podés empezar a disfrutar". Mariela se sumó a la entrevista y aseguró que no tiene miedo que tienten al Turco "porque está en un buen camino".

Además Mariela dijo que se animaría a participar del 'Bailando' con su marido: "Yo haría todo, cocinaría, sería panelista, mientras sea bueno y la pasemos bien. Claudio es un fenómeno popular hoy. Los niños lo aman, y no lo conocen como jugador. Estoy sorprendida por el público que acaparó".

Finalmente, hablaron sobre los celos de la pareja. "Se levantó a todas, no le quedó ninguna. El jugador es re atorrante. No soy de pareja abierta, pero no depende de mí sino de él. Hace 23 años que estamos juntos y hay etapas. Ya somos grandes. Ni pienso en esas cosas y si él tiene que ser feliz con otra persona, y bueno será... Quién te dice que por ahí no pase al revés. Lo que me aclaró es que Juana Viale es la mujer más linda de la Argentina".