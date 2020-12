Tras su eliminación de MasterChef Celebrity, Claudio "Turco" García habló en una entrevista con Robertito Funes sobre su familia Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 15:17

Luego de haber sido eliminado de MasterChef Celebrity (Telefe), Claudio Turco García estuvo como invitado en "Taxife", el segmento de Telefe Noticias en el que Robertito Funes entrevista a famosos durante un paseo en auto. El exfutbolista habló de todo: su paso por el certamen gastronómico, su adicción a las drogas y sus vínculos personales. En ese marco se refirió sin filtro a Rafael, su hijo extramatrimonial, a quien su esposa aceptó como parte de la familia.

"Yo que soy medio polvorita fue medio una terapia", dijo a Funes sobre su paso por MasterChef Celebrity. "Te apaciguó", sumó el periodista. Después, García se extendió sobre cómo fue participar del reality. "Sé que les voy a dar de comer a mis nietos, me dio, ponele, el cariño de la gente", agregó. "Yo soy muy agradecido, yo estaba bajo tierra con el tema mío, con el tema de la adicción. Me recuperé gracias a mi señora, cuando me dan la posibilidad de trabajar en el club, me viene esto de MasterChef del cielo...", relató.

A continuación, Robertito quiso saber cuántos nietos tiene el exdeportista. "Tengo seis hijos y siete nietos. Tengo cuatro con la primera [esposa], uno con Mariela [Prieto] y otro nene más que se llama Rafael que, bueno, con mi señora lo hablamos y lo aceptó". "Tenías un hijo extramatrimonial", repasó Funes. "Sí. Mi mujer una crack, lo aceptó como uno más de la familia", respondió.

"Se fue la alegría del certamen, no lo puedo creer", consideraron algunos participantes del programa de cocina tras la eliminación del Turco. En los últimos días, García perdió en la sentencia con El Mono de Kapanga y se despidió como uno de los favoritos, no solo de la audiencia, sino también del resto de sus compañeros.