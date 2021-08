El último pasajero se quedó sin conductoras: Paula Chaves y Zaira Nara no serán de la partida

Desde hace un tiempo el programa de entretenimientos El último pasajero está en etapa de preproducción cerrando contratos, ultimando detalles, pero todavía no tenía una fecha para empezar las grabaciones, que venían demoradas a raíz, entre otras cosas, de la pandemia. La idea original era que Zaira Nara y Paula Chaves junto a Nicolás Occhiato estuvieran al frente de esta propuesta, que volverá a la pantalla de Telefe, pero ambas tuvieron que dar un paso al costado por diferentes razones.

Al anunciarse las fechas de las grabaciones, que comenzarán en septiembre, ambas se dieron cuenta que no van a poder estar. Chaves porque ya está abocada al estreno de Bake off Argentina y no le dan los tiempos para hacer todo y Nara -que ya se lo había avisado previamente a la productora- tiene el próximo mes un viaje familiar impostergable.

El último pasajero iba a empezar a grabarse en dos ocasiones anteriores para estar en pantalla en julio de este año, pero se fue postergando mes a mes y ahora el trío conductor ya no podrá ser el dream team que tenían en mente los productores. Como lo hacía en su edición anterior, conducida por Guido Kaczka, el programa ofrecerá un viaje de egresados a los ganadores, auspiciado por una empresa líder en este tipo de viajes.

Acelerando motores

Las grabaciones de este ciclo de entretenimientos se realizarán en los Estudios Pampa, lugar que tiene alquilado actualmente la productora Kuarzo -dueña y encargada del formato de El último pasajero- y que cuenta con un gran predio al aire libre, en donde se realizará el programa que ahora, como todas las producciones, tiene que tener en cuenta los protocolos sanitarios por el Covid-19.

Si todo sigue más o menos como lo planeado, la idea es que el programa esté listo para salir al aire por la pantalla de Telefe en el último trimestre del año. Por eso ahora la productora está poniendo el pie en el acelerador para encontrarle una nueva conductora al programa, que acompañe a Occhiato. Recordemos que el joven conductor rechazó participar este año de “La Academia” de Marcelo Tinelli para poder sumarse a esta propuesta.

Chaves, con la mirada puesta en Bake Off

Se sabe que antes de fin de año estará al aire por la pantalla de Telefe la tercera temporada de Bake Off Argentina, por lo cual Paula Chaves tiene toda su energía puesta ahí. Si El último pasajero no hubiera demorado tanto en empezar sus grabaciones (en un principio iban a arrancar en marzo), seguramente otro sería el panorama ahora para el programa. Pero, pandemia mediante también, se hizo imposible dar señal de largada a un ciclo que ya por el formato tiene a varias personas involucradas empezando por el “grupo de jóvenes” que tiene que competir por el viaje de egresados.

Dicho esto, Chaves tiene nuevamente en su horizonte el reality de pastelería que tantas alegrías, polémicas y sorpresas le trajo el año pasado. El mismo ya está a horas de comenzar las grabaciones en una carpa montada en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Allá lejos y hace tiempo

Cabe recordar que tanto Telefe como Kuarzo venían pensando en revivir este formato desde comienzos de 2020, a tal punto que en febrero de ese año habían convocado a Laurita Fernández y al Chino Leunis para que sean los conductores. Pero después la pandemia puso en pausa todo y con el correr del tiempo, los planes de todos cambiaron y, por supuesto, las prioridades.

El último pasajero tuvo varias ediciones anteriores, todas conducidas por Kaczka, pero no todas en la misma pantalla. Entre 2005 y 2009 este ciclo de entretenimientos que les permite a un grupos de jóvenes ganarse un viaje de egresados tuvo su domicilio en la pantalla de Telefe, pero luego en 2011 se mudó a la grilla de eltrece, en donde permaneció hasta 2014. De todas maneras, la productora de esta propuesta fue siempre la misma: Kuarzo.

A dónde se va Zaira

Viggo nació en San Martín de los Andes, unas semanas antes de que comenzara la cuarentena Instagram

Según pudo saber LA NACION, Zaira Nara ya había avisado con anterioridad a la productora -incluso lo había puesto en su contrato- que en septiembre le era imposible grabar porque tenía un viaje familiar que no podía postergar. ¿Por qué? Porque la menor de las Nara tiene previsto viajar a Austria con su marido, Jakob von Plessen, y sus hijos para que su suegro, que vive en ese país, conozca a su nieto menor, Viggo. Además después tiene algunas reuniones laborales en Italia y París, en donde también aprovechará para visitar a su hermana Wanda.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

