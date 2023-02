elnueve: con el final de Flechazo, amor oculto y El show del problema, el canal rearmará sus tardes desde marzo

escuchar

Falta poco para el comienzo de marzo y en elnueve están ultimando detalles para los cambios que se vienen en su grilla de programación por la tarde . Habrá modificaciones de horarios de ciclos clásicos de esta pantalla, algunas novedades y también despedidas.

Por ahora lo que está seguro es que el ciclo que quedó en manos de Darío Lopilato, Flechazo, amor oculto, luego de la abrupta salida de Franco Torchia dirá adiós el viernes 3 de marzo. Con este horario vacante, de 14 a 15, toda la grilla se moverá un poco para esperar algunos estrenos.

Desde el lunes 6, Maju Lozano y su programa Todas las tardes dejará de emitirse en su horario habitual (de 17 a 19) para hacerlo de 14 a 16. Luego, 16 a 17, llegará el primer estreno: debutará Médico de familia con el cardiólogo Jorge Tartaglione. Será, por supuesto, un ciclo que girará en torno a la salud, pero con tono amable y muy didáctico. Además habrá una sección, Café con el Doc, en donde el conductor realizará una entrevista con alguna celebridad, en donde tocarán temas como los hábitos de alimentación, el uso del tiempo libre, etc.

En tanto, El show del problema también tiene los días contados , pero extenderá un poco más su presencia en la pantalla hasta que se defina bien la llegada de Jimena Monteverde al canal. Desde el lunes 6 saldrá de 17 a 19.

El talk show Claribel Medina, que temporadas pasadas fue conducido por Nico Magaldi, llegará a su fin el viernes 17 de marzo para que al lunes siguiente, el 20, la productora Kuarzo ponga en pantalla un magazine de cocina con los ex Como Todo – ciclo que se emitió por Net TV de 2018 a 2021- c on Jimena Monteverde, Sebastián “Coco” Carreño, Paco Almeida y Mariana Corbetta.

Recordemos que hasta el año pasado, Monteverde estuvo a cargo de la cocina de los programas de Mirtha Legrand y Juana Viale, ciclos en donde además tenía cierto protagonismo. Pero ahora esta propuesta de Kuarzo le devuelve la oportunidad de conducir un programa con sello propio. Está todo encaminado para que la cocinera firme contrato en los próximos días cuando regrese de sus vacaciones.

De esta manera, desde marzo, el canal de aire del Grupo Octubre busca seguir ajustando la diferencia de rating con su competidor directo, América TV, con quien compite desde hace varios años punto a punto.

Con la colaboración de Pablo Montagna.

LA NACION