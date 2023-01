Franco Torchia y los motivos de su salida de Flechazo, amor oculto, el ciclo de citas a ciegas de elnueve

escuchar

Franco Torchia ya no es más conductor de Flechazo, amor oculto, el programa de citas que se emite a las 14 por elnueve. Su súbita ausencia a partir de esta semana fue explicada este jueves por su abogada, Elba Marcovecchio, quien aseguró que Torchia fue desvinculado tras un acto de “discriminación sexual” . En la actualidad, el otro conductor del ciclo de citas, Darío Lopilato, es la única cara visible del envío.

Según pudo saber este medio, en junio último se empezó a concebir el formato del programa, de cuyo 15 por ciento es titular Torchia, y que es producido por Kapow para elnueve. El canal comenzó a emitirlo en agosto, pero Torchia estuvo a punto de renunciar al enterarse de que en el ciclo solo se mostrarían parejas heterosexuales; ante este panorama, se le pidió que siguiera en la conducción y que confiara en que eventualmente se incluirían parejas que reflejaran diversidad sexual .

Dario Lopilato y Franco Torchia en Flechazo, amor oculto Captura de tv

Eventualmente se grabó un capítulo en el que participaron tres mujeres trans, pero debió esperar dos meses para ser emitido al aire. Según aseveró Marcovecchio, a Torchia no se le brindó explicación de por qué ese programa en particular fue relegado. Cuando salió el capítulo al aire y se subió a la cuenta de YouTube del canal, la letrada afirma que el foco fue cambiado para centrarse en los conductores y no en las participantes.

“Franco es un abanderado de la diversidad sexual, de la defensa de la diversidad sexual y también de todo lo que hace a la comunicación de la misma”, remarcó Marcovecchio en Socios en el espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en eltrece. “El tema es gravísimo. No estamos hablando de que esto sucedió en una empresa privada donde ya sería grave, está pasando en un medio de comunicación, en un canal. Él desarrolla un programa en el que se conocen parejas y se dan un beso, parejas heterosexuales. Cuando se graba un capítulo de una pareja trans, ese capítulo durante dos meses no se transmite ”, comunicó la abogada.

Dario Lopilato conduce ahora solo el programa Flechazo, amor oculto Captura de tv

Asimismo, informó que las participantes también se inquietaron al notar que el programa no se emitía. “Sentían discriminación, y con razón; por eso también la defensa de Franco: el capítulo se graba y tiene que salir al aire. Acá no estamos hablando de ningún tipo de dirección artística, acá se elegía no transmitirlo por la condición de las chicas, lo cual es gravísimo”, sumó. De acuerdo a la letrada, ante la insistencia de Torchia, emitieron el programa el miércoles 30 de noviembre, el mismo día en el seleccionado argentino se enfrentaba con Polonia en el Mundial de Qatar. “Tiraron el capítulo al bombo”, consideró Marcovecchio. “ Esto es una cuestión de ética: esto no solo colisiona con la ética personal de Franco, sino con el código de ética que debe seguir un canal; no puede tolerarse este tipo de discriminación sexual en un medio de comunicación ”, remarcó.

Por otro lado, la abogada contó que está trabajando con su representado para hacer un reclamo a la Organización de las Naciones Unidas para que haya un dictamen al respecto. “ Esto excede lo económico, obviamente que habrá una indemnización económica como corresponde, pero Franco es un abanderado de la lucha por la diversidad sexual, y lo que debemos hacer como abanderados de estos derechos es ir a un organismo internacional como Naciones Unidas para que tome intervención en lo que es un medio de comunicación ”, concluyó.

En su cuenta de Instagram, Torchia compartió las declaraciones de Marcovecchio en el ciclo de eltrece y sumó un mensaje en el que, abiertamente, asegura haber sido despedido por el canal. “Para quienes me preguntan, Canal 9 me echó del programa #Flechazo. Sus autoridades sostienen una política discriminatoria según la cual el ciclo solo une parejas cisheterosexuales. Con el apoyo del estudio Marcovecchio llevaremos el caso hasta tribunales internacionales”, escribió.

Qué dicen el canal y la productora del ciclo sobre la salida de Torchia

Desde elnueve, en tanto, le aseguraron a LA NACION que Torchia no era empleado del canal sino de Kapow, por lo que la decisión de continuar o no fue hablada con la productora y que sobre ese tema no se le consultó al canal. Además explicaron que el casting de los participantes, como en la mayoría de los formatos similares a Flechazo, lo llevó a cabo también la productora.

De todas maneras, aseguran que Kapow les avisó que Torchia se iba, pero desde la señal no preguntaron las razones, según explicó Sebastián Rollandi, gerente general del canal perteneciente al Grupo Octubre. También comentó que se enteraron de este “conflicto” por lo medios y las redes sociales y que fue entonces cuando se dieron cuenta que Torchia no continuaba en 2023 no por una decisión propia de no renovar con la productora como ellos creían sino por otras razones.

Sobre el tema de fondo, Rollandi expresó: “Los que conocen al Grupo Octubre saben que somos totalmente abiertos a las diversidades de género”.

En tanto, desde Kapow aseguran que Torchia no sigue en el programa por una decisión propia, no de ellos y ni del canal. Sí son conscientes que siendo el conductor militante de la diversidad de género – conduce el ciclo radial No se puede vivir del amor, declarado de Interés para la Comunicación Social y la Cultura- quería incluir más estos temas en el programa y que el no poder hacerlo podría haberlo molestado.

Por último, la productora confirmó que el programa seguirá al aire – se emite a diario de 14 a 15- y quedará Darío Lopilato como único conductor.

