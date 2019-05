La actriz habló de todo en el living de Cortá Por Lozano Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2019 • 17:04

Fue su paso por el "Bailando por un Sueño 2018" el que dejó en evidencia el espíritu siempre ocurrente e histriónico de Esmeralda Mitre . Sin embargo, la actriz también se muestra reflexiva y dispuesta a hablar de su trabajo y sus proyectos personales, tal como lo hizo esta tarde en Cortá por Lozano.

Relajada, en el diván de Verónica Lozano, Mitre contó que viajará en los próximos días a Jordania para hacer un programa de Por el Mundo, junto a Marley. También dijo que está filmando una película y que hará teatro en la segunda mitad del año, dirigida por el Indio Romero.

En el plano personal, Mitre recordó cómo fue su ruptura con Darío Lopérfido, tras 10 años de relación. "Nos separamos hace un año y Darío acaba de ser papá. No quiero hacer mucho las cuentas, porque no dan. Cuando nos separamos, los dos sufrimos. Él no hizo ningún duelo, se fue de vacaciones y volvió con una mujer embarazada. Y me negaba todo", señaló.

Luego, la actriz indicó que fue ella quien le puso un punto final a la relación: "Yo tomé la decisión, porque él no quería separarse. Pero lo hice por el bien de los dos, porque no estábamos bien. Cuando me dijo que iba a ser papá, me dolió. Pero más me dolió mi separación".

Esmeralda contó que congeló óvulos cuando tenía 33 años. "Hoy tengo 37, y después de los 40 voy a ser madre", confió.

Pese a que Lozano se mostró muy interesada en indagar en su pasado amoroso, la actriz no quiso dar demasiados detalles. "Tuve historias, claro. Soy una actriz, una artista y soy libre. Inclusive tengo un gran amor con el que nunca me di ni un beso. Para mí el verdadero amor es lealtad y no va de la mano del sexo. No por moralista, pero no tengo sexo ocasional; necesito una atracción, que suceda algo", señaló. Y confesó que está empezando a salir con alguien, aunque sólo dio algunas pistas: "Es argentino y es empresario. Pronto se van a enterar".