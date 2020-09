Estelita en casa: el día que Luciano Cáceres le ganó un premio a Michael Douglas

Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Veintiseis éxitos televisivos y más de veinte años de carrera, y sin embargo, Luciano Cáceres todavía no pudo llevarse a su casa un premio Martín Fierro. Una rareza por la que giró su paso por Estelita en casa, el programa de medianoche de América a cargo de Jey Mammón.

Entre las carcajadas de la conductora, Luciano contó cómo es su relación con el premio televisivo que entrega APTRA: "Tengo, creo, que cinco o seis nominaciones, pero nunca gané. Hubo un año que incluso me puse un boxer que me había regalado mi hija para que me trajera suerte y ni así. Era también el día del padre".

"Tenés un Cóndor de Plata y no tenés un Martín Fierro, eso es increíble", le dijo Estelita en relación al premio que cada año entrega la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina a lo más selecto de la producción nacional, y que Cáceres ganó en 2011.

"Pará, y también tengo un premio internacional, el del Festival de Milán que gané por la película Gato negro. Aparte hay toda una anécdota, porque estaba nominado con Michael Douglas. O sea, acá lo perdí con Darthes y allá se lo gané a Michael Douglas. Tengo un premio muy lindo de afuera, pero no tengo el Martín Fierro de acá, es muy terrible", se divirtió el actor.

De todos modos, Luciano encontró consuelo entre tanta mala suerte: "Pero lo que sí tengo son los centros de mesa. Después de ir como tres o cuatro veces a la entrega y no ganar nada, me los llevo porque parecen una estatuilla. Entonces te podés agarrar de algo". Lo que se dice, ver el vaso medio lleno.