Estelita en casa: Graciela Alfano contó sus secretos para tener sexo virtual

Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de agosto de 2020 • 01:53

En su segunda semana al aire, Estelita en casa continúa apostando a personajes que se dejen llevar por esta impronta tan efectiva y peculiar que le imprime a la propuesta Jey Mammón. En ese "todo vale" sobre el que pivotea el ciclo, figuras como Graciela Alfano se mueven con comodidad, sabiendo que pueden desarrollarse sin los condicionamientos habituales.

Así, desde su casa, y con la sonrisa eterna, Alfano abrió las puertas de su intimidad, con calculada picardía. Luego de hablar del coronavirus y de su famoso episodio en el que contó que "hablaba" con las tostadas, la diva contó su nueva afición por el sexting: "Está bueno, recién ahora lo hice por primera vez. Siempre tuve miedo de que me enganchen con una foto, que al día siguiente salga en todos lados y que sea un papelón. Entonces empecé a averiguar: por ejemplo, si lo hacés por Telegram no pueden hacer screenshot y además te aparece. Entonces si veo eso chau, le corté. Quien mal anda mal acaba".

Y eso no fue todo, porque como cultora de "la nueva normalidad" a la hora de intimar, la Alfano continuó con los consejos: "Mi consejo es ir preparada. Tenés que tener videos editados y fotos photoshopeadas, que parezcan que te las sacaste recién, pero no. Y nunca que se vean la cara y el cuerpo. Siempre en una foto la cara, y en otro el cuerpo".

A pesar de mostrarse como una mujer que es de tomar la iniciativa, la actriz también contó cómo fue que sufrió por amor: "Tuve un rechazo, era un hombre que yo categorizaría de 'Narcisista maligno'. Me había estado histeriqueando bastante, y cuando yo me mandé me dijo: 'Entendiste todo mal'. Ya todos saben que ser mi enemigo es señal de debilidad mental".

Y ya que hablaba de enemigos (aunque sean mediáticos), le dedicó unas palabras a Yanina Latorre, con la que compartió el panel de Los ángeles de la mañana: "No me llega ni a los talones, es una cuatro de copas y yo soy una estrella. Ojo que es una descripción, no una opinión. Una persona que hizo una carrera por ser la señora de alguien, no gastó tacos durante cincuenta años, obviamente".