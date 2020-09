Crédito: Instagram

1 de septiembre de 2020 • 01:42

Que Jey Mammón es fan de Pimpinela no es novedad, y que Estelita comparte la misma pasión tampoco. El actor incluso llegó a elegirlos para una de las galas más divertidas de su paso por Mi cara me suena, donde el dúo oficiaba; ella de participante, y él de jurado. Una nueva emisión de Estelita en casa, puso a Lucía Galán a merced de las preguntas de la conductora, desafío que la cantante aceptó con gusto.

Y además del consabido recorrido por su carrera, el porqué del irregular balance entre la participación de ella y él en los temas (caballito de batalla de Estelita al que apela seguido) y el affaire que la involucró junto a Patricia Sosa y Valeria Lynch, Jey sacó de la manga un comentario inesperado para la artista.

"En tu cara me suena -comenzó Estelita- vos eras participante y Joaquín era jurado. Él te puso una nota que no te gustó y se dejaron de hablar". Lucía no solo reconoció que fue así, sino que dio más detalles de una pelea de las peleas más fuertes que tuvo con su hermano: "Me acuerdo que hacía la canción de 'Corre' de Jesse & Joy y me había salido igual. Había encontrado hasta la misma tela de la camisa que tenía Jesse, todo igual. Hasta aprendí a tocarla en la guitarra. No sé qué nota me puso (fue un seis) y yo le dije: 'Rompiste los huevos para que cante esta canción, me salió y me ponés esta nota'. No me gustó, pero me lo tuve que aguantar. No le hablé por dos semanas".

Aunque entonces ambos habían hecho chistes de que a partir de ese día terminaba Pimpinela, en realidad Lucía reveló también el secreto de la permanencia: "Si no fuéramos hermanos no creo que hubiera durado tanto el dúo. El lazo fraternal ha hecho que peleas y discusiones pasaran sin profundizarse tanto. Tuvimos un par de momentos difíciles estos años y fuimos a un terapeuta profesional".