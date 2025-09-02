La foto viral de Lionel Messi con el hijo de dos famosos que enterneció a todos: “Sueños cumplidos”
El exjugador de Vélez llevó a Indiana, Allegra, Sienna y Luca al predio de la AFA en Ezeiza; vivieron una experiencia inolvidable junto al 10 y al resto de los campeones del mundo
- 4 minutos de lectura'
Durante la jornada del lunes 1 de septiembre, los campeones del mundo llegaron al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza para prepararse de cara a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. En el medio de los reencuentros, los preparativos para enfrentar a Venezuela de local y los entrenamientos, hubo espacio para cumplir uno o más sueños. ¿Quiénes fueron los afortunados? Indiana, Allegra, Sienna y Luca, los cuatro hijos de Fabián ‘Poroto’ Cubero. El exjugador de Vélez los llevó a conocer a Lionel Messi, Lionel Scaloni y al resto de los ídolos de “La Scaloneta” y vivieron “un momento único”.
Tras la dura derrota en la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders, Lionel Messi dio vuelta la página y voló rumbo a Buenos Aires para enfrentar su último partido oficial en la Argentina. Con una radiante sonrisa, el capitán llegó al predio de la AFA, firmó autógrafos y se reunió con sus compañeros. Caída la tarde, tuvo visitas y fiel a su estilo, las recibió con una sonrisa.
Fabián Cubero llegó al predio de Ezeiza en compañía de Indiana, Allegra y Sienna, sus tres hijas, fruto de su exmatrimonio con Nicole Neumann, y Luca, el pequeño que tuvo con su pareja Mica Viciconte. Recorrieron las instalaciones, vieron parte de la práctica y vivieron un momento inolvidable con los campeones del mundo. El propio Messi alzó a Luca, quien lucía orgulloso la camiseta albiceleste con el número 10. El pequeño sabía perfectamente quién era y las sonrisas de ambos lo dijeron todo. Luego Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, también se sumaron a la foto con el mini fan, quien también estuvo en brazos del mismísimo Lionel Scaloni.
Por otro lado, así como de su madre heredaron el gusto por la moda, Indiana, Allegra y Sienna llevan el futbol en la sangre gracias a su padre. Las adolescentes tuvieron un comienzo de septiembre soñado: conocieron a Lionel Messi y se llevaron una foto digna de poner en un portarretrato o en el fondo de pantalla del celular. También posaron junto a Lionel Scaloni, De Paul, Paredes, Julián Álvarez, Gianluca Simeone, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Cristian ‘Cuti’ Romero, Marcos ‘Huevo’ Acuña, Gonzalo Montiel y Nicolás Paz.
“Un momento único para mis hijos Indiana, Allegra, Sienna y Luca, conocer a los campeones del mundo y compartir con el mejor jugador y el mejor técnico de la historia de nuestra selección argentina. Un recuerdo que quedará para siempre en sus corazones y en nuestra familia”, expresó Fabián Cubero en la publicación que hizo en Instagram.
Por su parte, Mica Viciconte no se quedó atrás y también compartió su emoción al ver la felicidad de su hijo al conocer a Messi. “Sueños cumplidos. Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a Fabián pudo estar en la concentración de la selección argentina en la AFA y conocer a sus ídolos, entre ellos Messi, De Paul y Paredes. La sonrisa en su carita lo dice todo. Un recuerdo que nos emociona y que lo va a acompañar toda la vida. Gracias a todos por la buena onda”, comentó la influencer.
Este jueves 4 de septiembre, la selección argentina jugará su último partido oficial en el país. A partir de las 20.30 recibirá a Venezuela en el estadio Más Monumental por la última ventana de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026, para el cual ya se encuentra clasificado como líder de la tabla de posiciones.
