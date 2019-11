Fabián Mazzei disparó contra Adrián Suar y defendió a su mujer, Araceli González Crédito: Instagram

13 de noviembre de 2019 • 15:48

Fabián Mazzei se metió en el medio de la guerra entre Araceli González y Adrián Suar, y disparó fuerte contra el directivo de eltrece. Si bien aclaró que no quiere hablar demasiado del tema porque su pareja no se lo permite, el actor defendió a su mujer públicamente y opinó sobre el comunicado que expuso el protagonista de El Host esta mañana.

"No estoy caliente, estoy indignado", arrancó Mazzei en comunicación telefónica con Intrusos. Y, sin vueltas, se refirió al comunicado de Suar que acusa a su exmujer de "mentirosa". "Te tomaste 14 días para escribirlo, se nota que está elaborado. Si quiere hacerle juicio por calumnias e injurias a mi mujer, que se presente. Yo no haría este circo si realmente quiero aclarar las cosas", opinó con tono amenazante.

A pesar de su bajo perfil, el actor demostró su enojo. "Mando a mi mujer a Tribunales por una demanda de calumnias e injurias. Ara se presenta, van los abogados y cuando está viajando para allá, la llaman para que no vaya porque él no se presentó. Era un juicio por injurias. Ara lo único que dijo fue lo que salió en una nota, en una revista", aseveró.

En cuanto a cómo tomaron la carta abierta que Suar mandó a los medios esta mañana, confesó: "A Ara le 'mojaron la oreja' de vuelta. Yo me callo, no hablo. Esto está en un juzgado de familia. Si me quieren citar a mí, que lo hagan. Estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo", repitió varias veces.

Minutos después, se refirió al párrafo donde el productor cita a su hijo Tomás Kirzner y reflexionó: "Usa a Toto de escudo. No tiene que meter a su hijo en el medio. Ya sabemos que lo quiere, pero para qué lo mete. Es un tema de Araceli y de él", señaló.

"Yo creo que hubo algo muy fuerte de parte de él. Yo nunca más trabaje en el canal, igual eso a esta altura ya no me interesa, es un chiste para mí", siguió Mazzei. Y tras aclarar que durante todos estos años nunca se cruzó cara a cara con el gerente de programación de eltrece, aclaró que ya no le interesa tener un acercamiento. "Yo hace 10 años que me metí con un poderoso. Tengo una relación con una mujer que estaba separada. Nunca le hice nada en la vida, pero en su cabeza me metí. No quiero ni hablar con él", lanzó.

Luego de defender una vez más el reclamo de su mujer y aclarar que toda la documentación que Suar presentó esta mañana como prueba no es válida, Mazzei preguntó con tono irónico: "¿Si yo vendo un departamento, figuran los metros cuadrados en algún lugar? ¿Figura cuánto estas pagando por esos metros? Bueno, acá no hay un papel donde figure cuánto vale una acción de Polka. ¿No les parece raro?", dijo antes de explicar que todo lo que González firmó fue de buena fe, ya que tenía "plena confianza en el padre de su hijo".

Sobre el estado de salud de Araceli

Luego de confirmar que posiblemente Araceli mañana reciba el alta médica, Mazzei contó con lujo de detalles lo que le ocurrió a la actriz, que se encuentra internada desde hace varios días.

"Ahora está bien, está estable. Cuando el martes llegó a la clínica tenia infección urinaria, la bacteria se trasladó al riñón y luego, a la sangre", relató angustiado.

Tras advertir que todo comenzó hace más de diez días, el actor confesó que tuvo que insistirle a su mujer para que vaya a atenderse. "Ella fue al programa de Susana con 40 grados de fiebre. Le puso toda la onda para estar. El martes la internamos porque los estudios fueron terribles. Como viene de la muerte de la mamá, no quería ir a la clínica, fue una gran discusión", señaló.

"Cuando fue, los médicos no la dejaron salir. En el momento uno trata de no pensar en negativo. Empezaron con un antibiótico de amplio espectro pero no mejoraba. Cuando le dieron en la tecla respiramos. Fue bastante delicado, cuando la bacteria entra en sangre puede pasar cualquier cosa", explicó dando a entender la gravedad de la situación.

Si bien ya se encuentra estable, aunque debe permanecer unas horas más en observación, su pareja detalló cómo serán los cuidados posteriores. "Recién el sábado pudo estar bien. A partir de ahí no tuvo más fiebre y empezó a ser la Ara de siempre. Lo que sí, cuando reciba el alta, va a tener internación ambulatoria porque al ser una bacteria tan fuerte le aplican una medicación intravenosa", indicó.

Por último, Mazzei enfrentó las versiones que aseguran que González habría decidido hacer pública esta situación justo hoy cuando sabía de la existencia del comunicado de Adrián Suar. "Publicó el posteo porque su teléfono explotaba desde hace diez días", advirtió.