Facundo Arana, preocupado por la crisis que atraviesan los actores Fuente: Archivo

12 de mayo de 2020 • 16:52

Cumpliendo al aislamiento obligatorio en familia, Facundo Arana explicó la importancia de seguir donando sangre . "En medio de esta pandemia hay una merma de donantes de sangre del 80 por ciento. Pero hay gente que sigue necesitando sangre, con suma urgencia", señaló el actor, siempre comprometido con esa causa. "Entren a www.argentina.gob.ar y ahí van a poder saber dónde donar sangre, llaman y piden turno. Es muy seguro".

Además, Arana habló de la crisis de Pol-ka, que decidió cancelar Separadas y enfrenta una dura crisis debido al parate que trajo la pandemia de Covid-19 que muchos señalan que podría derivar en una quiebra. "Espero que no sea así, y deseo con todo mi corazón que no sea así. No quiero imaginar un futuro sin Polka. La verdad es que me enteré hoy de esos rumores y no quisiera convertirme en un opinólogo porque trabajé mucho en la productora y es una gran familia... Conozco a todos y espero que se encuentre una solución. Polka es lo que ven, una usina de ficciones extraordinarias. Lo vimos durante años, para entretenernos en casa", reflexionó en diálogo con Intrusos .

Arana aseguró que no imagina como serán las ficciones luego de la pandemia de coronavirus. "No tengo idea cómo será porque estamos en un mundo en el que todo cambia todos los días. No hubiera creído que íbamos a estar dos meses metidos en casa. Y sin embargo la estamos bancando. Yo sueño con volver en algún momento. Tenía todo el año planificado con mi unipersonal, En el aire . Teníamos planeada una gira por todo el país y también por Uruguay y Paraguay. Y quedó parado indefinidamente", indicó con tristeza.

El actor también se refirió a la polémica sobre los altos cachets de los actores. "Elegí ser artista sin pensar en la plata. En mi casa me decían que estudiara en la universidad, pero no abracé nada como abrazo esta profesión que amo. En los '90 se pagaban cachets extraordinarios. Hoy se reparte como se puede, y es lo que hay. En ese contexto hice una tira el año pasado, Pequeña Victoria , en Telefe. Hoy es un privilegio tener trabajo. Tuve momentos en los que cobré muy bien, otros menos y otros poco", reflexionó.