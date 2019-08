Federico Andahazi: "Esto es el primer capítulo del 'Ministerio de la venganza'"

El conductor de Vas a viajar en mi sidecar definió como "Fake News" los trascendidos que circularon en las redes sociales y en algunos medios Fuente: Archivo

A mediados de 2018 se grabó la segunda temporada de Vas a viajar en mi sidecar, programa conducido por Federico Andahazi en el que viaja a diferentes puntos del país en busca de historias de vida. En la primera tanda de capítulos -emitidos en 2017 por Televisión Pública Argentina-, el programa se destacó por su estética y por el tono intimista, y por momentos autobiográfico, que le imprimió el conductor.

Con números aceptables para la fría pantalla de la TV Pública (0.6 de promedio), surgió la posibilidad concreta de hacer una segunda temporada de nueve capítulos en 2018, que se terminaron de grabar en septiembre del año pasado. Sin embargo, el producto nunca vio el aire y hoy, tanto el programa como su conductor se encuentran envueltos en un escándalo.

En las últimas horas se dio a conocer un documento de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE), que consigna un presupuesto para la realización del programa de 10.360.060,68 pesos. "Diez millones para Federico Andahazi", fue el título que se replicó y viralizó en redes sociales, algo que indignó al escritor. Andahazi primero calificó la información de "Fake News", muchos entendieron que se refería a que dicho monto nunca había existido, algo que enseguida fue desmentido de manera oficial.

En diálogo con LANACION, Federico Andahazi explica: "Vengo del correo de mandar cartas documento a los medios que publicaron esa mentira. Yo no cobré un centavo".

Entonces, ¿realmente se destinó ese monto de dinero? ¿Y a quién? Andahazi todavía está tratando de unir las piezas de este rompecabezas, que lo dejó en la línea de fuego mediático: "La primera temporada se hizo con la TDA (Televisión Digital Abierta). Pero para la segunda me propusieron una productora independiente, con la que nunca tuve contacto. No sé ni cómo se llama. Yo siempre me manejé con el equipo de producción, era un laburante más. Terminamos los nueve capítulos hace más de un año, y ni siquiera está hecho el corte final. Trabajé casi cien jornadas. Así que no salió al aire ni tengo idea si saldrá".

Emilio Lafferriere, vicepresidente de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) le cuenta a LANACION las condiciones de dicha contratación: "Nosotros trabajamos por presupuesto abierto. Es decir, vemos línea por línea, que cada cosa que esté poniendo el productor esté acorde con el precio del mercado. De esta manera podemos hacer el trabajo de una manera más transparente, y no tener dolores de cabeza. Ese presupuesto puede ser multimillonario, pero tiene que seguir siempre una línea lógica con el valor de mercado. Por supuesto hay productos más caros y otros más baratos. Cuando es ficción es una cosa, cuando es piso periodístico es otra. Vas a viajar en mi sidecar tiene la característica de que va por todo el país juntando historias. Además tiene un proceso de preproducción importante y un rodaje casi cinematográfico. Teniendo en cuenta todas esas características estimamos que 8.562.000 pesos más IVA, que es lo que tengo acá que costó, es un precio estandar para ese tipo de producción".

El conductor asegura que durante la grabación de los nueve episodios no cobraron el porcentaje correspondiente ni él ni los integrantes del equipo, lo que podría llegar a tener una explicación en las condiciones de trabajo que explica Lafferriere: "Se paga por cada capítulo que se entrega y recién ahora están en ese proceso. De eso se encarga Contenidos Públicos. La información que tengo es que ya hay dos entregados. Tenemos previsto emitir el programa a fines de septiembre. Nuestro plan de producción incluía entrega para estos días, y así poder empezar a armar todo lo relacionado a la promoción. Ojalá eso no se cambie porque vamos a tener que salir a buscar otro material, y la verdad es que el programa está bueno".

Mensajes sin respuesta

A la situación de no saber para quién estaba trabajando el escritor se sumó el hecho de que, de acuerdo con sus palabras, para esta segunda temporada no firmó un acuerdo con la productora: "Trabajé sin contrato. Para la primera se hizo después, pero se hizo. De hecho, ahí está claro que mi rol es solo de conductor, no tuve control creativo, ni siquiera tengo el nombre o la idea registrados. Me dejé llevar por lo bien que había salido la temporada anterior".

A la hora de buscar una solución, y de paso encontrar algún responsable que se hiciera cargo del pago de los trabajadores del programa mientras este se grababa ("Aunque no tenía nada que ver, me sentía responsable de que mis compañeros no estuviesen cobrando"), Andahazi intentó contactarse con Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a través de WhatsApp, pero según sus dichos, el funcionario nunca le respondió: "En septiembre del año pasado le escribí: 'Hola Hernán. En lo que a mí concierne ya ni siquiera pretendo que me paguen por un trabajo que ya hice y que jamás cobré. Pero acá hay gente desperada'. Nunca me respondió".

Uno podría suponer un diálogo más fluído entre Lombardi y Andahazi, y sin embargo no era así. De todos modos, el escritor tuvo oportunidad de encontrarlo durante la gala del G20 en el Teatro Colón: "Fue una situación muy particular porque había mucha gente, mucha seguridad. De todos modos lo saludé amablemente pero le dije: 'Hernán, esta situación no da para más'".

De acuerdo al relato de Andahazi, en febrero continuaron los mensajes y llegó una respuesta, pero no fue la esperada: "Ahí recibí un mensaje de la asistente que me dice 'Le transmito al ingeniero Lombardi. Gracias': Nada más. Eso fue todo. No tuve ninguna respuesta más".

Lafferriere explica que el nexo entre Contenidos Públicos y Federico Andahazi no son ellos, sino el productor independiente Rodrigo Elizalde. "Él se encargó de hacer toda la logística, coordinación, etc. La falta de un contrato entre él y Andahazi es un tema entre ellos. Yo entiendo que Contenidos Públilcos tuvo el contrato con Elizalde desde el primer momento. Porque sino no hay forma de que hubieran podido empezar a trabajar".

Al mismo tiempo, el funcionario descarta cualquier iirregularidad al respecto: "Nosotros no somos un canal privado, pasamos por un montón de procedimientos administrativos, de control y auditoría. Es imposible que se haya aprobado un contrato si no pasa por todos los controles previos. Si no después surgen todos estos malos entendidos". Andahazi iba a cobrar 70 mil pesos por capítulo, "un valor que calculé en base al contrato de la primera temporada, y que hoy está totalmente desactualizado", aclara.

Más allá del destrato que describe el conductor de Vas a viajar en mi sidecar, hoy su molestia apunta a los medios que dieron a entender que tenía relación con la millonaria cifra. Para Andahazi, el resultado de las PASO tiene mucho que ver. "No hay que ser muy inteligente. Dos más dos es cuatro. Claramente esto es el primer capítulo del 'Ministerio de la venganza' -señala-, así van a actuar. Todavía no fueron las elecciones generales y esto ya es la 'CONADEP del periodismo' de la que hablaba Dady Brieva. Quieren instalar conmigo un nuevo caso Andrea del Boca". De ser así, no quedaría claro quién filtró el documento en cuestión para que llegara a los medios.

Con la Televisión Pública Argentina esperando que terminen de entregarle los episodios, y la incertidumbre de lo que va a suceder con el programa, Federico Andahazi sostiene que hoy es el único perjudicado por toda la situación. "Tengo entendido que el resto del equipo finalmente cobró. Ahora, es completamente falso, insostenible y absurdo que me haya llevado 10 millones de pesos, no cobré un centavo".