Felipe Pettinato: "Soy un adicto, pero no soy drogadicto"

El joven artista habló desde la clínica en la que se encuentra internado Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de julio de 2019 • 12:16

Pese a que Roberto Pettinato se niega a hablar públicamente de la salud de su hijo, Felipe , el joven volvió a atender por teléfono a Ángel de Brito desde la clínica dónde está internado hace quince días. En esa espontánea entrevista, habló de su estado de salud y esquivó varias preguntas con inteligencia, unas horas después de que su padre se enoje al ser consultado por un cronista de su programa.

"No voy a hablar, pibe. No es el momento", contestó Roberto sobre Felipe, con el paso apurado y visiblemente ofuscado. Además, en relación a las múltiples denuncias mediáticas de acoso sexual que recibió hace algunos meses, aseguró: "Nadie me denunció. Una cosa son denuncias y otra son acusaciones". Luego, se subió al auto dejando atrás al periodista Santiago Riva Roy, de Los ángeles de la mañana .

Bien distinta es la actitud de su hijo, de 26 años, quien se mostró abierto a hablar de su realidad. "Estoy de diez. Pero me gustaría aclarar que no estoy en un centro de rehabilitación", apuntó Felipe por teléfono. "No quise que mi papá me visite porque restringí las visitas lo más que pude. Estuve en la misma habitación que [Diego] Maradona, en terapia intensiva. Me creí Dios. Pero no quise ver a mi papá porque no me estaba viendo regularmente con él", detalló sobre su relación con el ex saxofonista de Sumo.

"Estuve cinco días en terapia intensiva por un tema de la garganta. Y tres sin poder hablar", dijo sobre su anterior internación. "Estoy en recuperación por temas de pareja, vocalizando con un profesor de canto. Cuando hacía mi show me sangraba la nariz. Soy un adicto, lo asumo. Pero no soy drogadicto. No tengo adicción al quirófano. Tengo personalidad adictiva. Soy perfeccionista, lo aprendí de Michael Jackson. Quiero mejorar como persona", aseguró el joven.