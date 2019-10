Polka ya trabaja en la ficción Femicidios, su apuesta para el próximo semestre

El funeral de Alicia Muñiz, uno de los casos que impactaron a la opinión pública y que podría llegar a la nueve ficción de eltrece Fuente: Archivo

A una semana del estreno Tu parte del trato, el último unitario que eltrece pondrá en pantalla en lo que queda del año, Polka y Disney comenzaron la preproducción de Femicidios, una de las mayores apuestas de eltrece para el primer semestre de la temporada próxima.

Femicidios será una ficción unitaria que tendrá entre 10 y 15 capítulos y que llegará a la pantalla en marzo o en abril. Las historias se enfocarán en representar los casos de violencia hacia las mujeres que conmovieron a la opinión pública en las últimas décadas. Algunos de los que podrían tratarse en la ficción son los de Alicia Muñiz, María Soledad Morales y Wanda Taddei, entre otros casos. Con libros de Carolina Aguirre y Leandro Calderone -autores que suelen trabajar con la productora de Adrián Suar- e investigaciones de la periodista de LA NACION Soledad Vallejos, la serie comenzará a grabarse a comienzos del año próximo.

Pero la ficción no tendrá pantalla sólo en la Argentina. También se verá en otros países con adaptaciones y casos propios de cada lugar. Pensada en todos los casos desde el punto de vista de la víctima, Femicidios tendrá adaptaciones en Colombia, México y Brasil. En los tres países se desarrollarán diez episodios basados en casos de alto impacto local.

Con respeto al elenco de la versión argentina, se supo que serán rotativos y los archivos periodísticos tendrán gran importancia en toda la serie para la recreación de los casos. También habrá testimonios reales y asesoría aportada por abogados y familiares.

Cabe recordar que a comienzos de este año se generó una polémica en las redes sociales al tomar estado público la noticia de que Polka había registrado las palabras "Femicidios" y "No es no". Desde el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) se aclaró que no se trataba de una apropiación de los términos sino del uso de la denominación. Luego fue la productora la que aclaró que usaría las marcas sólo como títulos de un programa de ficción.

Por otra parte, fuentes de la productora sostuvieron que cada programa puede tener de dos a cuatro nombres en su primera etapa, porque el título definitivo recién se resuelve en el tramo final.

El miércoles 30, en tanto, a la pantalla de eltrece llegará Tu parte del trato, miniserie de ocho episodios protagonizada por Nicolás Cabré, Jazmín Stuart y Eleonora Wexler.