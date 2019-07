Flavia Palmiero aprovechó su paso por la mesa de Mirtha Legrand para hablar de su debut artístico Crédito: DIEGO SPIVACOW / AFV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2019 • 00:34

Invitada a la mesa de Mirtha Legrand , Flavia Palmiero recordó cómo fue su debut en el mundo de la actuación, cuando interpretó a Eva Perón. La actriz y conductora contó que esa gran oportunidad le llegó cuando tenía solo 17 años, y habló de lo mucho que cambió su vida profesional ese enorme paso artístico.

"Estaba en el colegio, todavía estaba la dictadura. Fue mi primer casting, yo quería ser actriz, nadie quería ser famoso, y en el colegio no decía eso porque era como raro", comenzó. Y continuó: "La cuestión es que me presenté en una agencia de modelos para ser actriz porque en esa época los grandes actores habían entrado a través de la publicidad. Al otro día me llamaron para una película y fui. Era el último día, hacía tres meses que buscaban a la chica".

Palmiero contó que ese fue el primer casting de su vida y que, por la dictadura que atravesaba el país, filmar una película interpretando a Evita era un verdadero reto que excedía lo meramente artístico: "Luego de hacer una prueba fílmica, quedé elegida yo. Fue impresionante haberla filmado en la clandestinidad, la vuelta de la democracia era un minuto a minuto, y no se podía decir que estábamos haciendo esto".

"Yo interpreté a Evita sin haberla visto ni haberla estudiado porque en el colegio estaba prohibida. Me trajeron un libro de España para que por lo menos sepa bien su historia y su vida. Ese libro todavía lo tengo", contó. "A partir de ahí nací, porque ese trabajo fue consagratorio. Yo sé lo que es pasar de ser tremendamente anónima, a tremendamente conocida".

Por último, la actriz recordó el impacto que tuvo en su vida el momento en el que Evita, quien quiere oír que oiga, se pudo ver: "En el estreno estaban todos los políticos. Por primera vez, después de mucho tiempo pude hablar, en el colegio no lo había dicho porque me parecía muy presumido. En esa época éramos más tranquilos. Falté un montón de días, volví con el pelo cambiado y dije cualquier cosa. Y un día, cuando ya se hablaba de elecciones y volvía la democracia, salió en el diario una publicidad de doble página y ahí me dijeron mis compañeros que esa era yo".

Con respecto a sus futuros proyectos, contó que está en sus planes trabajar en una película chilena de bajo presupuesto y que pondrá su voz en un film animado infantil. Luego, Mirtha le preguntó si estaba por trabajar en cine junto a Nicolás Cabré, pero ella no terminó de confirmarlo.