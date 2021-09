Flor Peña en guerra con Vero Lozano, el homenaje a Gilda que indignó a los fans y el pase de facturas de Flor de la V

El ganador de La Voz Argentina generó un cortocircuito entre las conductoras; Fátima Florez no convenció con su caracterización de la cantante tropical y la actriz y panelista de América se enfrentó al Pelado López

Guillermo Courau PARA LA NACION

Esta semana fue una suerte de todos contra todos en la pantalla chica. En Telefe, la disputa por el ganador de La Voz Argentina llevó a un coletazo entre dos figuras del canal que terminó de quebrar una -ya de por sí- frágil camaradería. En La Academia, la intención de homenajear a Gilda a 25 años de su muerte, provocó más quejas que aplausos y reafirmó la necesidad de “cancelar la cancelación”. Mientras tanto en América, Florencia de la V sacó un talonario de facturas fechadas en los últimos diez años y se las tiró una por una a Guillermo “El Pelado” López, que las esquivó lo mejor que pudo.

A dos voces: Flor Peña y Vero Lozano

Flor Peña y Verónica Lozano se cruzaron por el ganador de La Voz Argentina

La Voz Argentina fue el programa más visto de 2021 por lo que es lógico que cualquier tema que se desprenda de él será más buscado que la peluca robada de Susana Giménez. Lo raro es cuando la disputa se da entre dos programas (y dos figuras) del mismo canal.

El cordobés Francisco Ramírez no había terminado de contar el millón y medio de pesos que ganó en el certamen de canto cuando la alegría del triunfo quedó en un cómodo segundo lugar por el nacimiento de su hijo, Ciro. Conocida la noticia, en Flor de equipo hicieron todo lo necesario para saludarlo a la distancia, mostrar su alegría, la de su mujer Rocío y, ya que estaban, la carita del bebé. En resumen: todo lo que querían ver los fans. Con una Florencia Peña a flor de piel, la nota exprimió cada detalle de las últimas horas, con el aval de Marcelo Polino y el resto del equipo.

El problema fue que, al parecer, la producción de Cortá por Lozano (programa que va por la tarde) tenía todo preparado para que fuera allí donde Francisco hablara por primera vez, la propia conductora lo reconoció al aire: “Teníamos todo arreglado pero lo vimos a la mañana, así que ahora le tuvimos que encontrar otra rosca”.

Parece ser que la solución para no quedar pagando fue dejar que el flamante padre le cambie los pañales al bebé y subirlo a un avión para que llegue al canal en tiempo y forma. Antes y después de que Francisco contara por segunda vez lo mismo, en Telefe ardía Troya. Porque si a eso le sumamos la presión del programa vespertino para hacerle frente a 100 argentinos dicen, que suele doblegarlo en cuestiones de rating, el horno no está para que les primereen semejante nota. A estar atentos porque esto no va a quedar así. En cualquier momento, el segundo round.

Tu cara me suena (mal)

El homenaje a Gilda de "La Academia" generó críticas en las redes...

El aniversario número 25 de la muerte de Gilda fue el eje temático que dominó buena parte de la televisión esta semana. Los informes, las imágenes y los invitados de costumbre se vieron sin distinción de credo o canal. Pero en “La Academia” decidieron ir un paso más allá y convocaron a Fátima Florez para que caracterice a la malograda estrella, cantando en vivo un popurrí de sus temas más populares.

Mientras la artista conseguía una recreación impecable, desde las redes un puñado de “dueños de la verdad” disfrazados de fans la criticaban de lo lindo. Que “la máscara” no era la adecuada (en eso tenían razón) y se parecía más al Turco Naim que a Gilda, que era una falta de respeto, que estaban ensuciando su memoria y otras quejas por el estilo. A pesar de que alguno de los admiradores más conocidos la acompañaron en el estudio de La Flia bancando la idea, Fátima por las dudas se atajó: “A mí me provoca una emoción especial hacer a Gilda, me llena el corazón, me hace bien, me ha ayudado en momentos difíciles de mi vida. Yo pido perdón porque sé que a veces los fans exigen más, pero realmente la hago con el corazón”. A tan sentidas palabras le siguió una llanto que no captó el HD, y que por ende enardeció todavía más a la caterva anónima. Un despropósito tener que explicar un hecho artístico para unos pocos con dedos rápidos y poco que hacer. Tal vez la muchachada virtual habría preferido que el aniversario se pasara por alto poniendo a su estrella un paso más cerca del olvido. Es para pensar.

Perdona nuestros pecados

Parece que Flor de la V tenía varias cuestiones pendientes con el Pelado López Adrian Diaz (c)

Una diva televisiva solía decir que ella no era rencorosa pero sí memoriosa; bueno, parece que en el mundo del espectáculo no es la única. Al menos en los últimos días Florencia de la V demostró ser graduada con honores en la misma escuela.

Sucedió en A la tarde, el día que Guillermo “El Pelado” López se sentó frente al panel del ciclo para relajarse un rato con el “Verdadero o falso”, segmento habitual del programa (y de muchos otros en los últimos cincuenta años de televisión abierta). La excusa fue protagonizar un momento distendido y de paso promocionar su programa de fin de semana y anunciar su regreso al unipersonal a partir de octubre en el Paseo La Plaza, pero la buena onda terminó ahí. El disparador fue la pregunta: “¿Verdadero o falso que te agarraste a trompadas con Luciano Castro?”. Resultó que no, pero en busca del sacramento del perdón, el conductor hizo su mea culpa: “Reconozco que en los tiempos de CQC cumplíamos un rol en el que a veces hacíamos preguntas que incomodaban. Aprovecho para pedirle disculpas a Flor porque decíamos cosas que a la distancia vemos que no estaban bien. En estos últimos diez años por suerte hemos mejorado”.

Mientras tanto la aludida tenía el ceño fruncido y cara de poquísimos amigos y cuando tuvo la oportunidad le puso los puntos: “Mi marido lo fue a buscar varias veces porque al margen de lo que está diciendo, de que era otra televisión, yo tengo una familia, y había cosas que trascendían la época, y el respeto que se le debe tener a cualquier persona”. El clima se puso áspero y aunque Karina Mazzocco empezó tratando de bajar los decibeles con su habitual derroche de simpatía, terminó echando nafta al fuego: “Lo cierto es que el chiste era que se cagaran de risa de todos nosotros”. Match Point. Menos mal que entre colegas de un mismo canal se cuidan porque sino...