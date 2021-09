Francisco Benítez presentó a su hijo Ciro: “Sentí un amor inmenso, una sensación única”

En las últimas horas, Francisco Benítez está estrenando doble título. Tras consagrarse como el ganador de La Voz Argentina, el participante se convirtió en papá por primera vez con la llegada de Ciro. Este martes por la mañana, el cantante presentó a su familia en Flor de equipo y confesó lo que significó su paso por el reality para él.

“Fueron muchas emociones juntas y creo que eso lo ha adelantado a Ciro. No lo esperábamos todavía”, comentó Rocío, la flamante mamá del bebé que tenía fecha de nacimiento para el próximo sábado. Si bien desde siempre apoyó a Francisco para que persiga sus sueños, la joven de 23 años confesó lo duro que fue atravesar sola, en Córdoba, sus últimas semanas de embarazo. “Había momentos en que realmente lo necesitaba al lado, pero siempre estuve apoyándolo desde aquí. Yo el día de la final estaba con contracciones, pero no le quisimos decir nada para no ponerlo nervioso. A la noche estaba con dolores y a la madrugada después de tanta emoción decidió nacer”, contó la joven, quien finalmente tuvo familia a las 5 de la mañana.

Mientras la escuchaba emocionado, Francisco Benítez tomó la palabra y contó como fue su primer encuentro con el bebé. “Fue todo muy loco porque me enteré que había nacido y yo estaba en Buenos Aires. Me agarró un poco de nervios y desesperación por estar acá, quería ir a conocerlo. Estoy recontento”, reveló el ganador del reality, mientras mostraban un video de ese momento tan especial.

“Estaba nervioso porque es un hijo, una responsabilidad muy grande, pero a la vez sentí un amor inmenso, no sé cómo explicarlo, es una sensación única”, expresó desde la clínica en Córdoba, mientras espera el alta de su bebé. Tras agradecer la atención recibida en el sanatorio, el cantante advirtió la tranquilidad que siente al estar junto a su mujer y su hijo. “Voy a tener que viajar para ensayar para el show, pero ahora quiero disfrutar estos días con ellos. Ahora ya estoy más tranquilo, lo que quería era poder terminar lo de La Voz y venirme con mi familia”, indicó emocionado.

Sin dudas, su apoyo incondicional durante este último tiempo fue Rocío, quien a pesar de tener un embarazo avanzado lo instó a seguir sus sueños: “Yo le había dicho que él tenía que cumplir con lo que estaba haciendo y que sola no iba a estar; tenía a los padres de él y a mi mamá, que no me iban a dejar sola”, comentó la mujer, que entró a la sala de parto acompañada por su suegra. “Como es abuela primeriza, queríamos que esté ella”, aclaró.

Mientras aseguraba que le encantaría acompañar a Francisco al show del 18 en el Movistar Arena, Rocío habló sobre su gran historia de amor. “Nosotros nos conocemos desde muy chicos. Yo vivía enfrente de su casa, teníamos 11, 12 años. Íbamos al mismo colegio. Después me volví a mi casa en Santiago del Estero y hace un tiempo volví y volvimos a encontrarnos. Nos empezamos a hablar y surgió la relación. Hace un año y medio que estamos juntos”, contó la joven de 23.

“No estábamos viviendo juntos, estábamos recién empezando. Igual teníamos muchísimos planes. Cuando quedó embarazada, la traje conmigo a vivir con mis padres, pero ya he comprado un lugar para hacer mi casa. De a poco he comprado cosas, pero esto de La Voz me ha quitado tiempo para ocuparme”, reveló el ganador, que destinará el premio para construir su propia casa.

En cuanto a cómo está viviendo este momento de reconocimiento tan especial, Benítez confesó: “Todavía no caigo. Yo no trato de aparentar nada sino ser como soy. Siempre fui así desde muy chico y no quiero cambiar nada. Es por el cariño de la gente que yo estoy donde estoy, por eso le agradezco a todos ellos”.

Y enseguida aclaró cuáles eran sus verdaderas intenciones al anotarse en el certamen de canto. “Nunca existió la competencia en mí, nunca fui a ganar ese certamen, fui a superarme yo. Sentí que había ganado el primer día que audicioné, me sentí ganador por poder hacer lo que me gusta y salir al mundo sin miedo. Mi papá también sufre del mismo problema [tartamudez], pero los dos tratamos de superarlo bien”, señaló mientras se secaba las lágrimas.

Su madre, quien observaba desde atrás, coincidió con su hijo y advirtió: “Ahora tiene doble título, es ganador de La Voz y papá”. “Para mí fue ganador cuando entró al certamen porque se animó a llegar al escenario de La Voz. Cuando me dijo que quería participar le dije que se anime, que él podía; alguno se iba a dar vuelta. Cuando quedó, le dije: ‘Hasta donde llegues vas a ser igual un ganador porque venciste tus miedos’”, concluyó orgullosa de su hijo.

