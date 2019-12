La actriz se metió en la polémica entre Araceli y Suar y disparó contra el productor

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de diciembre de 2019 • 17:52

A días de subirse a las tablas con Atrapados en el museo en Carlos Paz, Flor Torrente pasó por el piso de Intrusos y se metió nuevamente en la polémica entre su madre, Araceli González, y Adrián Suar.

Tras asegurar que fue muy feliz en la pista del "Súper Bailando" este año, la bailarina contó cómo fue la reacción de su madre al enterarse de su participación en el certamen. "Siempre tuve inquietudes y me desafié a hacer cosas diferentes. Obvio que tenía un montón de miedos y prejuicios pero hay que ser consciente de quien uno es, vaya donde vaya. La reacción de mi mamá al principio fue de sorpresa, no se lo esperaba, pero no tenia que ver con lo que yo haga, tenía que ver con lo externo que se genera a partir del reality", confesó.

Al hablar de cómo fue trabajar en eltrece (canal que tiene a Adrián Suar como gerente de programación), Torrente le restó importancia al tema, argumentando que no se trata de un territorio enemigo. "Siempre en los laburos hay gente con la que nos llevamos bien y otras que no tanto", expresó. Y enseguida se metió en la polémica entre el fundador de Polka y su madre. "Cuando uno trabaja cosas internas, se revuelve todo. Hay que ser muy valiente para buscar en nosotros y encontrarnos cosas que no nos gustan tanto. Uno quiere estar bien y para eso hay que abrir la olla, revolver y sacar todo para afuera", reflexionó demostrando su apoyo a la decisión de González de reclamar lo que le corresponde en la justicia.

Mientras que aseguró que nada de lo que ocurrió entre su madre y Suar la sorprende, agregó: "Las dos crecimos juntas. Mi mamá tenía 19 años cuando nací. Tenemos un vinculo hermoso, a pesar de los momentos difíciles, predomina el amor y la confianza. Nada de lo que está pasando me sorprende. Está buenísimo poder acompañarla".

"¿Qué significó Adrián Suar en tu vida?", preguntó Jorge Rial en plena entrevista. "En su momento fue una persona muy importante. Conviví con él desde los 3 años y tuvimos un vínculo durante muchos años. A veces los adultos toman decisiones extrañas y uno decide correrse o quedarse. Más allá de lo que hizo con mi mamá, hay cosas que como persona no comparto", aseveró.

Y enseguida hizo referencia al comunicado que el actor publicó mientras su madre se encontraba internada en terapia intensiva tras contraer una bacteria. "Lo único que quería es que mi mamá este bien. A mí no me importó el comunicado ni lo que dice la gente. Cada uno que diga lo que quiera, yo confío en la justicia", remató contundente.