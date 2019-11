Adrián Suar y Araceli González, los protagonistas de una idílica historia de amor que terminó de la peor manera Fuente: Archivo

Cuando, a través de un programa especial conducido por Nicolás Repetto por la pantalla de eltrece, se celebraron los veinte años de vida de la productora Pol-Ka, Araceli González participó recordando anécdotas que, desde ya, vinculaban lo profesional con la vida matrimonial junto a Adrián Suar. Ya estaban distanciados, pero cierta civilidad parecía reinar entre ellos.

En esa emisión, la modelo afirmó que le prestó dinero a su ex para fundar la productora y que él se lo había devuelto: "Pero no con intereses", aseguró al aire con un tono algo irónico, ante una sonrisa de compromiso y la mirada incómoda del padre de su hijo Tomás. Aquella no fue una confesión feliz de parte de ella. Pero, sin dudas, se convirtió en un anticipo de la dura disputa que ambos sostienen en el presente, a partir del reclamo de González sobre deudas que Suar mantendría con ella por la venta de acciones de la empresa que él fundó y que, este año, celebró sus 25 aniversario.

En la fiesta del cuarto de siglo, ella decidió no participar. ¿La invitaron? Eso no lo sabemos, pero sí trascendió que aquel préstamo inicial habría rondado los setenta mil dólares que sirvieron para producir Poliladron, el primer gran suceso de Suar como actor y productor.

En el programa celebratorio por los 20 años de vida de Pol-Ka, Araceli disparó su primer dardo contra su ex. De ahí en más, las demandas públicas fueron in crescendo.

Lo cierto es que Araceli Edith González desde hace algún tiempo decidió hablar públicamente y exigir lo que, según sus palabras, le correspondería por la división de bienes a partir del divorcio conyugal. Adrián Kirzner Schwartz, tal el nombre real del actor nacido en Estados Unidos, se mantuvo en absoluto silencio hasta esta semana, en la que emitió un comunicado y mostró documentación que respaldaría el correcto pago de todo lo que correspondería a esa división de bienes.

El caso está en manos de la Justicia y serán los jueces quienes deberán dictar sentencia, más allá de las declaraciones públicas vertidas por los involucrados.

Historia sin final

"Juntos para siempre la historia no ha de terminar", esgrimía el tema leitmotiv de La banda del Golden Rocket interpretado por Alejandro Lerner. Desafortunadamente, no fue una premonición concretada, y aquella expresión de deseo se acotó solo a la ficción televisiva.

El 1 de septiembre de 1991 se emitió por la pantalla de Canal 13 el primer episodio de aquel programa que ocupaba la franja de los martes a las 21. La serie estaba protagonizada por un elenco de jóvenes figuras del medio, entre los que se destacaban Adrián Suar y Araceli González. En la ficción, él era Adrián, ella Pato. Como sucedió en infinidad de oportunidades, y seguirá sucediendo, la atracción entre los protagonistas los llevó a trascender los sets para comenzar con una relación personal que fue comidilla de todos los medios.

En ese tiempo, Araceli, que era un top model consagrada, contaba con más cartel que Adrián quien aún no había iniciado su trascendental carrera como productor. El amor fue más fuerte y la pareja inició un camino compartido. Eran felices. Soñaban en común. Tenían todo por hacer en sus carreras, pero, sobre todo, en sus vidas. Tiempo de proyectos.

Araceli, quien ya era madre de Florencia Torrente, su primogénita, era la bomba sexy del momento copando, semana tras semana, las tapas de las principales revistas. Él, ya había participado en numerosos programas de televisión, pero aún la profesión le debía un éxito mayúsculo propio.

La banda del Golden Rocket, el programa que unió a Adrián Suar y Araceli González. En las pausas de la ficción, nació el amor real.

Noviazgo, convivencia y, finalmente, matrimonio. El 18 de octubre de 1997, en la casona que habitaban en San Isidro, cerca de la autopista Panamericana, contrajeron enlace por civil. Pastas y pizzas fue el menú para el selecto grupo de amigos, que no llegaba al medio centenar. La jueza Francisca Cicola los consagró marido y mujer. La prensa no pudo ingresar, por eso varios helicópteros sobrevolaron el lugar intentando capturar uno de los acontecimientos sociales del año. Julián Weich ofició de testigo. Todo fue felicidad.

Por insistencia de los reporteros, la pareja se acercó a saludar al a prensa. Araceli afirmó que pronto llegaría el bebé. Así fue. En 1998, "Toto" coronó la felicidad conyugal. Pero el "juntos para siempre" que pregonaba la canción de apertura de La banda del Golden Rocket no fue una profecía. Mucho menos, autocumplida, como sostenía Sigmund Freud. En 2002 la pareja concluyó. Hubo intentos de reconciliación y hasta un ensayo de nueva convivencia. No funcionó. En 2004 firmaron el divorcio.

Crónica de una tragedia anunciada

Lo que siguió fue una etapa de silencio, mientras en los ámbitos judiciales se resolvía la división de bienes. Pero a medida que fueron pasando los años, Araceli comenzó a hablar públicamente, e incluso a enfrentarse con algunas de las mujeres que acompañaron al actor en su vida personal.

En 2008, Suar inició su relación con Griselda Siciliani, a quien conocía de la época en la que habían trabajado juntos en Sin código. Ella tenía 29 años, y un perfil laboral refinado. Él ya era el gran líder de un verdadero emporio televisivo y, además, responsable de los contenidos de eltrece. La pareja se afianzó y tuvieron descendencia: Margarita nació en 2012, cuatro años antes de la disolución del vínculo amoroso entre ambos.

González, por su parte, en 2007 inició una relación con el actor Fabián Mazzei, y ese vínculo continúa hasta hoy. Mazzei,que había participado de ciclos de Pol-ka como Campeones o El sodero de mi vida, nunca más volvió a trabajar en la productora, e intentó mantenerse al margen de la disputa entre su mujer y Suar hasta esta semana, cuando salió a defenderla abiertamente. "Hace 10 años que me metí con un poderoso", destacó en relación al ex de su pareja. Araceli y Fabián contrajeron enlace en 2013, viven juntos en la Zona Norte del Conurbano y tanto Florencia como Toto, hijos de la actriz, mantienen un vínculo excelente con él.

Araceli González y Fabián Mazzei construyeron un vínculo sólido que incluye a los hijos de ella.

Uno de los primeros escándalos en torno a los protagonistas primigenios de esta historia tuvo que ver con las declaraciones de González dejando entrever que, cuando aún luchaba por salvar su matrimonio con Suar, éste ya habría comenzado sus escarceos con Siciliani. A partir de esa revelación, los dichos de la actriz fueron in crescendo. De a poco, habló cada vez más.

Los reclamos se hicieron más notorios, y su encono hacia Suar, cada vez mayor. Incluso, en 2017 le salió al cruce a Siciliani, cuando la actriz defendió al productor y destacó su pluralidad a la hora de elegir a los integrantes de sus elencos. González respondió en las redes: "Nadie es quien para evaluar porque convocan o no a un actor (.). Por ende, opinar sin saber ya es parte de una desubicación y de cierta ignorancia sobre las personas, y encima sugerir saber lo que no se sabe es mala fe".

Araceli González y Fabián Mazzei en una visita al programa de Susana Giménez.

El día que se quebró el silencio

Suar siempre se mantuvo en silencio. Hizo de la discreción un culto. Pero, seguramente las últimas declaraciones de su ex en el programa de Susana Giménez, durante la emisión del pasado 3 de noviembre, le hicieron replantear ese silencio contenido. Quizás fue esa la gota que rebalsó su vaso.

Este miércoles, el productor decidió expresarse a través de una carta pública y mostrar documentación que acreditaría que se manejó amparado por la ley, dándole a su ex mujer todo lo que le corresponde.

"Nunca hubiese querido hacer pública una situación que pertenece a mi ámbito privado. No me gusta ni necesito mediatizar mi intimidad. Pero hoy me veo obligado -no sin gran dolor- a realizar aclaraciones respecto a una serie de injurias y falsas acusaciones que mi exesposa, Araceli González, ha vertido en los medios en el último tiempo. Porque como ella expresó oportunamente, que siempre priorizó y buscó proteger a sus hijos, lo mismo pretendo: su hijo también es mi hijo", comienza a relatar en un extenso documento al que LA NACION tuvo acceso.

Entre los puntos salientes de ese documento, Suar afirma que su exmujer no fue ni es su socia. "Nunca fue ni tampoco es ahora accionista de Polka. Solamente es beneficiaria del 50 por ciento de las sumas que se obtengan oportunamente por la venta de esas acciones. Esas acciones son un bien propio, por ser la fecha de constitución de la sociedad anterior a mi casamiento con ella", sostiene. Según el productor, solo resta abonarle a González la mitad de sus únicas acciones en Pol-Ka, que ascienden a un 10 por ciento; ese sería el rango de participación de él en la empresa.

"No ves qué estás firmando", le dijo Araceli González a Jorge Rial, esta jueves 14 de noviembre, en comunicación telefónica con el programa Intrusos, un día después de las declaraciones públicas de Suar. En esa misma conversación con Rial, González confirmó que, en 2015, sus abogados y contadores llegaron a un acuerdo con los representantes legales de Suar para obtener la firma de ella y poder así vender el edificio de la calle Jorge Newbery, lugar en el que históricamente funcionó Pol-Ka.

"Yo solamente firmé y cerré ese acuerdo, nada más", dijo la modelo. Hoy, ella reclama ese cinco por ciento final que le correspondería. Pero, lo que desconoce González, según sus palabras, es el valor del punto de esas acciones. "Nunca me dieron un detalle de valuación de acciones", sostuvo.

Este jueves, la ex modelo mantuvo una charla telefónica con Jorge Rial donde desmintió a su ex marido.

La demanda se encuentra en manos de un juzgado desde hace dos años. Y según indica la mujer nacida en Ramos Mejía, el litigio está dentro del marco de un bien de familia. Ya hubo tres audiencias. En la última, Suar habría manifestado su posición contraria al reclamo de su ex. Ahora la instancia judicial está en manos de resolución de Cámara. "Espero que la Ley me asista, es lo único que espero", concluyó González en la conversación con Rial.

Sin embargo, y tras presentar las pruebas pertinentes, el actor de El host confiesa desconocer los motivos que llevaron a su ex a iniciar este reclamo. "Ante tanta evidencia contundente -hoy en manos de la Justicia- me resulta francamente incomprensible y desconcertante escucharla decir 'jamás conseguí la división de bienes' o 'he firmado papeles que me mostraban, sin saber qué firmaba'. Suena descabellado. No hace falta aclarar que ningún juicio de divorcio puede ser tramitado por las partes sin el patrocinio de abogados. Sencillamente no es viable. Entonces, ¿cómo se entiende cuando dice que no sabía lo que estaba firmando si estaba siendo defendida, amparada y asesorada por sus letrados? No resulta creíble tanta ingenuidad. ¿Acaso yo también debería preguntarme qué estuve firmando a lo largo de estos años? No firmó solo una vez sino en tres oportunidades, reconociendo en cada una de esas ocasiones que yo no le debía nada y extendiendo los recibos del caso. Además, pasados ya 15 años, calificar como 'arreglos' a esos acuerdos celebrados en forma conjunta es, sin duda, algo deliberadamente ofensivo, difamatorio y malintencionado", se lee en la continuidad del comunicado emitido por Suar.

Estuvieron casados solo 4 años. Y llevan 17 separados. El final de la disputa está en manos de la Justicia, pero el cese de hostilidades, por ahora, parece no vislumbrase.