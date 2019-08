Durante la cena a beneficio del comedor de Los Piletones, Flor de la V criticó duramente a Maju Lozano sin saber que su marido estaba sentado en la misma mesa Fuente: Archivo

Ayer por la noche se realizó la tradicional cena a beneficio del comedor "Los piletones", en el Salón Rojo de La Rural. Con la participación de distinguidas figuras de todos los ámbitos y con Margarita Barrientos como anfitriona, la velada fue un éxito. Sin embargo, no todo fue solidaridad y beneficencia en la noche de gala.

¿Qué pasó? Mientras que la conducción del evento estuvo a cargo de Maju Lozano y Juan Marconi, en una de las mesas se encontraba Flor de la V junto a Claudio Cosano, Fabián Medina Flores y Mariano Caprarola. Pero la participante del "Súper Bailando" y los integrantes de La jaula de la moda no estaban solos: había alguien más junto a ellos, un hombre al cual Flor no conocía.

Súper distendida y en un clima íntimo entre amigos, De la V habría comenzado a defenestrar a quién estaba a cargo de la conducción, sin saber que ese hombre que estaba sentado a su lado era el marido de Lozano. "¡Mientras @soymajulozano conducía el evento, @Flordelav no paró de destrozarla! 'Si sabía que estaba esta no venía, es una ordinaria, una mersa (...)'. Sin saber que el señor que estaba sentado a su lado era Juan, la pareja de Maju", contó en sus redes sociales el periodista Lio Pecoraro.

El panelista y compañero de Maju en el ciclo Todas las tardes también publicó un video que tituló "El beso de Judas", donde se puede ver claramente cómo ambas se saludan, antes de que la gala comenzara. "Falsa como ella sola, primero la saludó como si nada para después insultarla de arriba a abajo", agregó en referencia a De la V.

Pero su descargo no terminó ahí y siguió con un consejo, también a través de Twitter: "Debería aprender, ya que tanto habla de la inclusión, que esta no sería la mejor manera de dar el ejemplo, discriminando y defenestrando a una mujer como lo hizo. También, debería aprender a ser buena compañera y no maltratar como hace a su equipo. La falsedad del medio"

Si bien hasta el momento la conductora de Elnueve prefirió mantenerse en silencio, Marcela Tauro contó este mediodía en Intrusos que pudo comunicarse con ella y que le confirmó los dichos de Pecoraro: "Hablé con Maju y me dijo que Juan, su marido, estaba re incomodo porque se la pasaron criticándola toda la noche. Textualmente me dijo: 'Me hicieron m... Hasta Medina Flores, que se le da de mi amigo, me destruyó. Lo peor es que me vino a saludar lo más bien [en relación a De la V] y me destrozó cuando estaba conduciendo'".

¿De dónde viene la mala onda entre Flor de la V y Maju Lozano?

Todo se remonta a un año atrás, cuando ocurrió el abrupto despido de Amalia Granata del ciclo Todas las tardes. Frente a este hecho, Flor tildó a Maju de "Poncio Pilato", dando a entender que la conductora había tenido que ver en el despido de la panelista.

Como era de esperarse, Lozano estalló, y tras un durísimo descargo -en el que aclaró que la decisión la había tomado la gerencia- le advirtió que no se metiera con ella porque no va a permitir que nadie la ensucie. "Puedo tener un millón de errores, lo que no soy es mentirosa ni mala leche (...). Si hubiera tomado alguna decisión con algún compañero de trabajo, no tengo problemas en dar la cara y dar explicaciones", expresaba la conductora de Elnueve por aquel entonces.

Y acto seguido, se refirió sin filtro a los dichos de la actriz: "Lamento muchísimo que te metas con las mujeres. Porque en algún momento la destrozaste a Amalia y ahora te metés conmigo. No te metas conmigo, estás matando al mensajero. No me ensucies porque yo soy una mina de laburo y, sobre todo, de palabra", remató, enojadísima.