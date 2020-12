Florencia Peña estuvo invitada en MasterChef Celebrity y le hizo una emotiva devolución a Claudia Villafañe Crédito: Captura de video

8 de diciembre de 2020 • 10:02

El lunes Florencia Peña fue la invitada en MasterChef Celebrity en una gala especial donde los platos típicos de kermesse se apoderaron de la noche. La actriz le hizo una emotiva devolución a Claudia Villafañe tras probar las empanadas de la exesposa de Diego Maradona y la participante no pudo contener las lágrimas.

Después de que Germán Martitegui evaluara la fallida preparación de Villafañe llegó el turno de la conductora de Flor de equipo. "Me encantan las empanadas fritas y verte acá. Me encanta que la gente te pueda conocer a vos", confesó la actriz, mirándola cara a cara.

Con los ojos vidriosos, la participante le respondió: "A mí también eso me gusta porque ven a otra Claudia que es la real. ¡No me hagas llorar!". Luego de la degustación de su plato Peña fue más allá y le aconsejó que no se autoexigiera tanto: "Te veía a cocinar y siento que tenés como un exceso de responsabilidad, que me parece que eso tiene que ver con tu vida".

MasterChef Celebrity: las palabras de Flor Peña que emocionaron a Claudia Villafañe - Fuente: Telefe 04:01

"Esa cosa de que todo te tiene que salir bien y que si vas a cocinar la empanada te tiene que salir bien y tenés que llegar a tiempo. Y que no podés fallar porque 'Claudia no puede fallar'. Y sí, podés fallar, Claudia", expresó Florencia Peña.

MientrasVillafañe intentaba contener la emoción, la jurado invitada continuó: "Yo no soy chef, pero a mí me encantó tu empanada. Más allá de a dónde llegues con el certamen, a mí me gusta verte a vos; es re lindo verte acá, sos la madre de todo este certamen y una hermosa mujer".

La madre de Dalma y Gianinna Maradona dejó ver su faceta más sensible y confesó: "Flor me dice las palabras justas porque es lo que me pasa, es la verdad". Sobre el final compartió su deseo de mejorar su actitud cuando algo le sale mal: "La frustración tengo que sacarla de mi vida. A partir de hoy esa palabra no va a existir más en mi vida".

Recordemos que Villafañe optó por transitar fuera de las cámaras el dolor por la muerte de Diego Maradona, el padre de sus dos hijas. El día del fallecimiento de El Diez hubo un aviso de Santiago del Moro al inicio del ciclo para darle el pésame a la familia y advertir que los programas fueron grabados con anterioridad. Sin embargo, en los nuevos episodios quedó a la vista la sensibilidad a flor de piel de la exesposa del astro del fútbol.