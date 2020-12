Germán Martitegui, en su rol como jurado de MasterChef Celebrity, fue intransigente con Rocío Marengo ante sus desafíos a las reglas del programa Crédito: Telefé

El jurado de MasterChef Celebrity está más estricto que nunca. Germán Martitegui se indignó con la actitud de Rocío Marengo y se lo hizo saber en medio de la devolución de su plato, frente a la mirada atónita del resto de los participantes.

Todo comenzó cuando avisaron que el tiempo se había terminado para cocinar. Las reglas del programa dicen que, apenas el conductor lo avisa, los cocineros deben soltar sus elementos y levantar las manos. Sin embargo, Marengo siguió agregando cosas a su preparación.

Luego, presentó al jurado un bife angosto con pastel de zanahoria, salsa criolla común y salsa criolla con mango, aunque a último momento sacó la común porque escuchó que los jurados "no querían más" de esta salsa. Martitegui le pidió que se la devuelva y, en un claro gesto desafiante, ella empezó a comérsela.

"Rocío, voy a decir algo antes de probar. Este es un concurso muy respetado, se ve en 54 países desde hace muchos años. Y tiene reglas. El hecho de que hayan levantando todos las manos y vos hayas seguido poniendo cosas arriba de tu plato es una falta de respeto a todos tus compañeros", le dijo Martitegui con seriedad.

"Bueno, no lo voy a hacer más", le respondió la concursante. "Y el hecho de que hayas escuchado que nosotros no queríamos más salsa criolla, porque un compañero la presentó antes, y que te la empieces a comer es romper todas las reglas sin pensar en los demás. Sin que te importemos nosotros, sin que te importe este programa. Estoy tratando de decirlo lo más calmado que puedo", aseguró el chef, dueño del restaurante Tegui.

"Está. No se preocupe. Pido disculpas", expresó Marengo. El jurado estaba visiblemente disgustado. "Nunca, en cinco temporadas de este programa, alguien nos faltó el respeto de esa manera", expresó el jurado. "Es un juego y como ya.", dijo la modelo, pero sin dejarla terminar, Martitegui la interrumpió. "No, esto no es un juego", afirmó. "Sí, es un juego", replicó Marengo.

Marengo aseguró que el programa "es un juego" y Martitegui enfureció Crédito: Telefé

Entonces, el chef explotó: "Para vos es un juego, pero para mí es mi trabajo. No es un juego y las reglas se cumplen. Y si vos rompés las reglas, te vas". Y agregó: "Está nuestro prestigio y el prestigio de este programa en juego".

A continuación, Marengo se justificó: "Está bien, pero como yo sabía que la criolla me la iban a criticar, me la comí. La disfruté". En vez de arreglarla, la empeoró: "Eso es una falta de respeto inaceptable", le contestó Martitegui.

Finalmente, el jurado dio su veredicto. Le dijo que la carne era "una suela" y que era un plato "feo". Marengo se retiró a la cocina y tomó la salsa criolla que había probado. En otra actitud desafiante, la siguió comiendo ante la mirada reprobatoria del chef.