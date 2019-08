Florencia Peña: "Las Bolten son un grupo de whatsapp"

Florencia Peña se refirió a la supuesta salida de algunas integrantes del colectivo Actrices Argentinas Crédito: Instagram

Las expresiones que utilizó Pampita Ardohain hace algunas semanas, en una devolución a la performance de Flor de la V y Gabo Usandivaras en el "Súper Bailando", siguen dando que hablar. Ahora fue Florencia Peña quien habló en Hay que ver, y se mostró muy enojada por las críticas que recibió su colega en el jurado y ella misma.

"Nada me gustó. Nada más alejado de mi que la discriminación y la homofobia. Si vamos a hablar de eso, hablemos en serio. Ni Flor ni Gabo sufren discriminación. Flor es una mujer empoderada. Entiendo que todos estamos aprendiendo, hay una desconstrucción del lenguaje pero exageraron con un tema serio. Hay que estar atentos a la palabra. Sé que pudo haber generado un malestar, pero de ahí a la homofobia...", remarcó.

La actriz también opinó sobre Las Bolten, la agrupación paralela que fundaron De la V y otras colegas tras abrirse del Colectivo de Actrices Argentinas. "Lo de Actrices me toca. Las Bolten no son un colectivo, es un grupo de Whatsapp en donde están muchas amigas. Podemos opinar distinto. Somos más de 600 mujeres y se hacen asambleas a las que nunca fui", señaló.

Y, luego, se mostró crítica con la actitud de De la V, que dijo no haberse sentido respaldada por el Colectivo. "Si pertenecés a un colectivo, no pones tus necesidades por delante, sino las del colectivo. Flor no me defendió cuando la prensa me atacó tampoco. Podemos tener diferencias. Si nos peleamos adentro, nos devoran los de afuera", finalizó, parafraseando el famoso fragmento del Martín Fierro.