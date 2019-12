Florencia Peña, sobre Nicole Neumann: "No tengo afinidad con ella"

Nicole Neumann reemplazó esta semana a Pampita Ardohain en el jurado del "Súper Bailando" y, al parecer, no hizo buenas migas con Florencia Peña Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de diciembre de 2019 • 19:24

"No la conozco mucho. No tengo afinidad, es verdad. Puede ser que me falte piel con ella", confesó Florencia Peña cuando le preguntaron sobre su relación con Nicole Neumann durante su breve paso por el jurado del "Súper Bailando".

Esta semana, la modelo reemplazó a Pampita Ardohain, quien viajó con su flamante esposo, Roberto García Mortián, a París. Y, al parecer, Neumann no tuvo onda con ninguno de sus compañeros: la modelo tuvo fuertes enfrentamientos en redes sociales con Ángel De Brito y casi no tuvo relación con Marcelo Polino. En pantalla, también era notorio que Peña no se sentía cómoda con su presencia.

¿Cuál es la razón de esa falta de afinidad entre ellas? "No sé. Quizá tenemos maneras diferentes de pensar la vida. Yo respeto todo, pero hay algunas cosas con las que me cuesta lidiar porque no puedo entender cómo otras mujeres pueden meterse en la vida de otras personas", dijo Peña en Hay que ver, en clara referencia a sus posturas encontradas frente a la legalización del aborto. "Respeto que piense diferente pero me cuesta mucho entenderla", agregó la actriz.

Cuando le preguntaron si prefiere como compañera del jurado a Pampita o Nicole, la actriz no dudó: "A Pampita, porque la conozco y compartí con ella todo un año".

Consultada Neumann sobre su relación con Peña, minimizó: "Está todo bien con ella. Me parece una gran actriz, graciosa. Apenas fueron cuatro días de grabaciones, mucho no hablamos. Me preguntó cómo me sentía, si estaba mejor del problema que tuve en la pierna. Y nada más. No había tiempo, teníamos que mirar a los participantes y puntuar".

Luego, al ser consultada sobre si sus diferencias frente a la legalización del aborto podría haber sido un escollo en su relación, la modelo aclaró: "No creo que sea eso. Yo respeto a todos, también a quienes piensan diferente a mí".