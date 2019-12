Ángel De Brito y Nicole Neumann desmostraron que la buena onda entre ellos quedó bien atrás

Pampita Ardohain se fue de luna de miel a París y quien la reemplazó en el jurado del "Súper Bailando" fue nada más ni nada menos que su archienemiga mediática Nicole Neumann. Y, al parecer, la rubia no se habría llevado nada bien con su compañero Ángel De Brito, quien la acusó públicamente de contradecirlo en cada devolución que da.

Si bien tiempo atrás ya habían tenido algunas idas y vueltas en la red social del pajarito, un móvil que el conductor de LAM dio para Nosotros a la mañana, programa en el que la modelo es panelista, desató una guerra entre ambos.

"Ayer cuando te fuiste de acá dijiste que no sabías si ibas a ser jurado. Nos mentiste", chicaneó De Brito desde el móvil, el día en que se conoció que Neumann sería la reemplazante de Pampita. "No, no miento, pero soy muy respetuosa si no me dejan confirmar las cosas", se defendió Nicole, con tono serio.

Ni lento ni perezoso, Tomás Dente, también panelista del programa, aprovechó la tensión y le consultó al conductor de Los ángeles de la mañana a quién prefería para el año que viene en el jurado: "¿Te gustaría tener a Pampita o a Nicole?". "A Pampita", contestó Ángel, casi sin dudar. Sin embargo, y con intención de no sonar tan grosero, el periodista justificó su elección: "Nos llevamos bárbaro con Pampita hace ya muchos años. Ahora, si se suma Nicole, bienvenida también. Pero no la sacaría a Carolina".

Muy seria observando desde el panel, la modelo reaccionó y casi interrumpiendo al conductor, acotó: "Porque se panquequeó hace rato, pero lo ideal serían las dos". Sin embargo esto no quedó ahí. De hecho, la pelea entre el periodista y la modelo se trasladó a twitter, donde volvieron a cruzarse en una catarata de tuits.

La palabra de Nicole

Luego del durísimo intercambio en twitter, Neumann le dio una nota al programa de De Brito y explicó su postura: "Yo no contradigo a nadie. Digo lo que veo y lo que me parece en cuanto a la pareja que está. Se ve que tuvimos una discusión, lo bloquee en WhatsApp y no le gustó porque desde ahí todos son palos", lanzó la rubia, dando a entender que la mala onda entre ellos data de tiempo atrás.

"Pero bueno, está todo bien. Yo no estoy en sintonía de pelear con nadie, si se quiere pelear que se pelee solo. Para nada voy a estar gastando energía en discutir con alguien que me parece que perdió la calidad humana. Va para donde mejor le da el viento. Era muy 'Team Nicole' y por una discusión personal son todos palos que no entiendo ni por qué", agregó enojadísima.

La palabra de Pampita

Luego de ver el tape de la pelea en su programa de NET TV, y tras el comentario de Luis Piñeyro, que asegura que Nicole prefiere compartir jurado con ella antes que con De Brito, Ardohain expresó: "Ay, me encanta que los dos me quieran. Yo prefiero con el que la producción decida", lanzó sin jugársela.

"No, voy a decir la verdad. A Ángel lo conozco hace más tiempo. Es mi compañero y no me gustaría que se vaya ninguno de los que está. Hicimos un muy buen equipo, no saben lo que nos reímos. Cada uno tiene su sentido del humor. Nos llevamos muy bien los cuatro. Estamos recómodos, la pasamos bárbaro", confesó la recién casada, tras asegurar que el próximo lunes es muy probable que haya un encuentro con Nicole. "Ella va a terminar este ritmo y después arranco yo con el homenaje".

En cuanto a su futuro como jurado en el certamen de baile, advirtió: "Ellos sabrán como producción lo que les conviene y sirve. Yo soy una empleada más. Es un trabajo que disfruto mucho hacer, pero si el día de mañana tengo que hacer otra cosa lo disfrutaré también. Pienso que las cosas ya están escritas. Uno tiene que estar en un lugar donde te quieren y valoran, si ellos me quieren me tendrán".