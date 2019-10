Ariel Puchetta, líder de Ráfaga, en medio de una pelea entre su ex y su actual esposa Crédito: Instagram

Ariel Puchetta, líder de la banda de cumbia Ráfaga, está en medio de una pelea entre su actual mujer, Camila Minoldo (madre de su hijo Salvador, de tres meses), y su ex, Samanta Martin (madre de su hija Morena). Aparentemente, eran una familia ensamblada y las relaciones funcionaban bien, pero la llegada del bebé lo cambió todo.

"Antes eras adorable y tratabas a mi hija como a una reina, pero cuando quedaste embarazada te transformaste en un demonio", le dijo este mediodía Martin a Minoldo, en Involucrados.

Puchetta y Minoldo contrajeron matrimonio en abril de este año

El enfrentamiento entre las mujeres se hizo público cuando la actual pareja de Puchetta publicó en su cuenta de Instagram: "Viví con miedo mis meses de embarazo porque dijiste que me ibas a pegar, que me escondiera porque me ibas a buscar. Así que ahora sale a la luz quién es la buena y quién es la mala persona. Siempre pensé en mi familia de cuatro. Vos te ibas a ir a vivir a Jujuy con tu marido y la nena se iba a venir con nosotros. Embarazada de siete meses y medio busqué una casa nueva, más grande, para que ella tenga su habitación y su espacio. Ariel estaba de gira y me puse todo al hombro por Morena. Pero vos no valorás nada, solo sabés insultarme. Me decís 'urraca' y otros insultos hirientes. Todo vuelve en esta vida", escribió la joven, hablándole a la ex del cantante.

Martin, entonces, decidió contestarle en el programa de América: "Mi hija vivía situaciones feas cuando iba a la casa de su papá. Me arrepiento de haber subido a las redes un video en el que decía que te quise pegar embarazada. Es mentira, te quise pegar siempre desde el momento que empezaste a maltratar a mi hija, cuando quedaste embarazada. Aprendé a no meterte con hijos ajenos. Yo pedí el divorcio hace diez años. Nadie me dejó por vos", aclaró la mujer, notablemente enojada. Y continuó: "Después de subir esos videos siento la necesidad de decir que se me fue la mano, no soy violenta, no me manejo así pero fue una acumulación de cosas que vengo cargando hace mucho tiempo. Mi hija se llevaba bárbaro, eran súper amigas. Se quedaba a dormir y me daban celitos de madre que mi hijita se quedara con otra mamá. Pero me quedaba tranquila porque sabía que estaba bien".

Luego, siguió con su descargo: "Era todo muy lindo hasta que quedó embarazada. Entonces empezamos a pasarla mal todos. Y acumulé. Una vez nos juntamos a charlar pero nada cambió. Es fuerte para Morena que el vínculo con su papá se disuelva y eso es lo que sucedió desde que apareció Camila. Tuve una relación hermosa con Ariel durante 18 años y es triste estar pasando por esto. Yo tengo mi marido, pero él es el padre de mi hija y lo quiero y lo respeto. Supongo que él debe estar sufriendo tanto como mi hija y como yo".

Morena, en tanto, también habló y contó cómo vive cuando va a la casa de su papá. "El año pasado teníamos una relación muy cercana con Camila pero de repente empezaron a pasar cosas raras. Lo dejé pasar pero esas cosas se fueron multiplicando y me fui enojando. Hablé con mi papá y le conté. No hubo maltrato pero sí cosas que me pusieron mal", dijo la adolescente sin dar demasiadas especificaciones.

Su mamá, entonces, intervino para aclarar: "Lo bueno es que siempre hubo comunicación. No hubo maltrato pero sí destrato, ninguneo, apartarla, celarla por el padre. Apenas quedó embarazada, ocupó la habitación de Morena con cosas del bebé y a ella sólo le quedó el colchón. Nunca hubo algo físico pero sí muchas incomodidades. Espero que entre ellas se genere un vínculo lindo, de cordialidad, que la incluyan y que pueda ver a su hermano, que lo ama".

Pese a que habían anunciado la palabra de Puchetta, el músico finalmente decidió no intervenir públicamente en la pelea entre su ex y su actual pareja.