Marcelo se acerca a felicitar a la ganadora del certamen Crédito: Crédito: LaFlia

Martín Fernández Cruz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019 • 01:02

Llegó la instancia final de Genios de la Argentina , el reality de ShowMatch que se dedicó durante varios meses a recorrer el país y darles pista a numerosos talentos. Marcelo Tinelli abrió la noche del viernes prometiendo una velada de grandes presentaciones, y los cinco finalistas demostraron estar a la altura de las circunstancias.

Decidido a no perder el tiempo, el conductor les dio la bienvenida a los participantes de la noche. Ellos fueron Bruno Magnone, de Santiago del Estero, Gisela Lepío, de Santa Cruz, Leonel Díaz, también de Santiago, Ángela Navarro, de Berazategui, y el grupo cordobés Docta Dance, dedicado al baile. Con todos en el estudio central, Tinelli saludó a los jurados, Patricia Sosa, Valeria Lynch, y Lucía y Joaquín Galán, quienes también se mostraron muy ansiosos por encontrarse en esa instancia del concurso.

Antes de darle pista a los cantantes y bailarines, Marcelo explicó cuál sería la dinámica de la noche, y cómo se iba a decidir el ganador. Según informó, primero se presentarían todos y luego el jurado eliminaría a dos participantes. Con tres opciones en competencia, comenzaría una segunda ronda de la que saldría el gran ganador.

Hechas las presentaciones, el encargado de romper el hielo fue Bruno Magnone, un participante que, casualmente, estuvo en el debut del ciclo. "Para mí es un logro inmenso llegar a esta instancia, y quiero agradecerte a vos eternamente", le dijo a Tinelli, antes de cantar "Procuro olvidarte". Gisela Lepío, recuperada de una bronquitis que la complicó en la semifinal, dijo de manera muy alegre que ya estaba recuperada, y cantó "Someone Like You".

En tercer lugar estuvo Leonel, que, conmovido expresó: "Estoy feliz de estar acá, me ha tocado conocer a talentosísimas personas. Estoy feliz, gracias por todo Marcelo", e inmediatamente presentó "La taleñita", del Chaqueño Palacevino. A continuación Ángela se mostró muy emocionada y se animó a cantar "Mentira", el popular tema de Valeria Lynch, mientras la autora de esa pieza la miraba con mucha atención. La primera ronda la terminaron entonces los bailarines y bailarinas de Docta Dance, que sorprendieron con una impactante coreografía.

Así fue la segunda vuelta

Luego el jurado anunció que Gisela, Docta Dance y Ángela eran los elegidos para seguir en carrera y, poco antes de las 23:30, Tinelli exclamó que comenzaba formalmente la gran final entre las dos cantantes y el grupo de baile. Lepío fue la primera en cantar y eligió "Once mil", de Abel Pintos. En segundo lugar pasó Docta Dance y volvió a ganarse los aplausos del público. Ángela cerró la ronda Ángela con "My Heart Will Go on", el clásico tema de Celine Dion.

Con los nervios y la ansiedad muy presentes en el estudio, tomó la palabra Valeria Lynch y anunció que Leiva era la elegida para el tercer lugar. La joven cantante se mostró muy emocionada y expresó: "Esto no es una derrota para mí, esto es felicidad absoluta". Patricia Sosa tuvo entonces unas sentidas palabras para la participante: "Los dones son para entregarlos, y vos tenés un don que es una cosa preciosa. Y lo que hacés te hace más grande, y ese don se enriquece todos los días. Vos tenés conciencia, no la pierdas nunca, porque el don va creciendo y se va iluminando, y así ilumina a la gente. Cada paso que des se va a encender una luz, y ahí vas a estar".

El agradecimiento de Tinelli

En el bloque final, el primero en tomar la palabra fue el conductor, que le dedicó unos minutos al jurado del ciclo: "Les quiero agradecer a ustedes cuatro. Para mí es un lujo compartir el programa con ustedes, y es un honor que hayan estado". Luego también repasó a los jurados invitados, y especialmente a Guillermina Valdes , que ocupó ese lugar en varias de las emisiones iniciales del reality: "Le quiero agradecer muchísimo a mi mujer, gracias por haberte animado a ser jurado. Lo hiciste bárbaro, creo que podés estar en un programa de televisión cuando quieras, cuando vos lo decidas" .

A continuación, todos los miembros del jurado vociferaron juntos que Gisela Lepío era la gran ganadora de Genios de la Argentina. Marcelo Tinelli se acercó para felicitarla, y la joven, muy emocionada y entre lágrimas, dijo: "Quiero agradecerle al jurado. Gracias por la oportunidad, por el espacio, por la visibilidad a artistas que venimos del under. A mi familia del corazón, a mi novio, a mis amigos, y a mis viejos que son lo que más amo en esta vida".

Un reality que no llegó a instalarse

Luego de anunciarlo varias veces a lo largo de 2018, pero sin llegar a concretarlo, finalmente Marcelo Tinelli y su producción se dieron el gusto de concretar este Genios de la Argentina. El objetivo del reality fue el de buscar a lo largo y ancho del país talentos anónimos para competir en dos categorías, una de adultos y otro de niños. De ese modo, el 2 de mayo comenzó la primera emisión del certamen. Desde Santiago del Estero, Tinelli se mostró muy entusiasmado por presentar a los primeros participantes y su historias de vida. El jurado también era de lujo, y contaba con Lucía y Joaquín Galán, Patricia Sosa y Valeria Lynch (que pronto debió ausentarse algunas emisiones, para dejar en su lugar a Guillermina Valdes, que demostró solvencia en ese lugar).

Pero el rating no acompañaba. Lejos de los picos del Bailando por un sueño, Genios de la Argentina no prometía números demasiado fuertes, y con un debut que promedió los 10.3, todo indicaba que iba a tener una difícil pelea contra ¿Quién quiere ser millonario? La semana posterior logró un ligero aumento en el rating y promedió 10,7. De ese modo transcurrió mayo, con el programa mudando su escenario a otras provincias del país, mostrando talentosos cantantes de todos los rincones. Pero el ciclo no despegó en términos de rating, y la decisión fue achicarle su espacio. De los jueves y viernes, la primera semana de Junio el reality se quedó solo con la última noche de la semana, cediéndole los jueves al Bailando por un sueño.

El reality contó con un jurado de lujo Crédito: Crédito: LaFlia

A mediados de ese mes, comenzaron los duelos entre los participantes que aún seguían en carrera, y de esa manera dejaron de aparecer nuevos participantes. El programa también se instaló definitivamente en el estudio central del Bailando, señal que el objetivo de recorrer el país ya no iba a tener continuidad. En las siguientes emisiones de viernes, el reality entró a toda velocidad hacia las finales en ambas categorías, con vistas a terminar a comienzos a agosto.

Y así cerró sus puerta Genios de la Argentina, un reality que no pudo instalarse con fuerza en la pantalla de la televisión local. Puede que el programa no haya tenido el tiempo que necesitó para enamorar al público, o puede que la audiencia no quiera ver a Tinelli en un rol que vaya más allá de conducir el Bailando (las noches de humor, otro recurso que le daba aire a ShowMatch, también fueron canceladas luego de solo dos emisiones). Pero sea como fuere, la sensación que deja este final es que Genios de la Argentina no tuvo tiempo de madurar. El futuro dirá entonces si Marcelo Tinelli se cobra revancha o no con este formato.