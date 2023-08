escuchar

Got Talent Argentina es una de las mayores apuestas de Telefe. El reality de talentos artísticos y musicales, comenzó con el pie derecho y hubo muchos números que sorprendieron a los especialistas. Particularmente, una presentación emocionó especialmente a La Joaqui, que no pudo evitar contener sus lágrimas.

Un grupo de bailarines llamado Fort Crew, irrumpió en el escenario. Se trataba de 34 artistas en escena, que ejecutaron una milimétrica coreografía que llegó a impactar profundamente en el jurado. Y La Joaqui, con lágrimas en sus ojos, hizo una emotiva devolución. “No conozco a todos los chicos que están acá, solo uno de ellos baila conmigo. En la posición en la que me encuentro, estoy acostumbrada a ver cómo a los bailarines los hacen sentir una parte del arte nada más, como si fueran personajes secundarios, y sinceramente esto me emociona mucho ”, aseguró.

En ese momento, mientras La Joaqui se mostraba muy movilizada, Abel Pintos agregó: “Me emocionó lo mismo, al margen del enorme talento, yo no podía parar de ver el valor en cada uno de todos ustedes. Son amables los unos con los otros, se dan espacio, no hay egos, se nota el amor que hay entre ustedes, la amistad y la fraternidad. Ese compromiso que tienen con lo que hacen, me deja más tranquilo, y con chicos como ustedes hay un mundo en el futuro, un mundo posible, y puede ser muy hermoso”.

Otro de los números que emocionó profundamente al jurado, fue el de un adolescente llamado Luciano, que tocó el piano de una forma notable que sensibilizó a Florencia Peña, quien le dijo: “Te sentí uno con el instrumento, me emocionó un montón, como que encontraste tu modo de expresión en la vida. Tenés una conexión muy fuerte con el piano, me recontra llegó”. Por su parte, Emir Abdul también lo destacó: “Tenés quince años, y te vi siendo un gran pianista, ya lo sos, sé que en unos años vas a ver esto y recordar cuando te fue increíble”. Pinto cerró: “Te quiero decir algo a vos, y al vos del futuro: es un honor haberte escuchado tocar”.

Una pintura de lo más atípica centrada en Marilyn Monroe, también fue otra de las propuestas que más llamó la atención de los jurados, y Flor Peña le aseguró a esa participante: “Yo pasé por muchos estados. Me dormí, después dije “¿en qué momento esto se va a convertir en algo?” Si ella está acá algo tiene que estar por pasar. Y mi parte controladora quería acelerar todo para llegar al final. Y más a tu favor te voy a decir, que estoy tan sorpresa como todos ustedes, esto fue espectacular”.

El comienzo de Got Talent Argentina

Pocos minutos después de las 21:45, Telefe puso en el aire la primera emisión de Got Talent Argentina. La primera en ingresar al escenario fue Lizy Tagliani, que en su rol de conductora exclamó con sincero entusiasmo: “Estoy tan emocionada de conducir este hermoso programa cargado de energía, de sentimientos, de pasión y sobretodo de talento, porque más de cien mil personas se presentaron”. Dicho eso, Lizy procedió a darle pie al jurado, que en sus propias palabras, “van a tener la responsabilidad de decidir quiénes van a la final, y ustedes desde su casa van a elegir al gran ganador, que además se va a llevar quince millones de pesos”.

Tagliani presentó a la primera de las jurados, asegurando que ella “comenzó su carrera a los siete años”, y agregó: “Es una de las actrices más populares y consagradas de nuestros país”, y de ese modo apareció Florencia Peña. Luego ingresó Emir Abdul, a quien Lizy le dijo: “Trabajaste con Ricky Martin y otras estrellas, ¡entonces trabajar conmigo es como retirarse con la mínima!”. A continuación, la conductora comentó: “Carismática, multifacética y auténtica, ¡ella es La Joaqui!”, mientras que por último, llegó el turno de Abel Pintos, al que presentó como un “ícono de la música popular latinoamericana”.

Con respecto al rating, la primera emisión de Got Talent Argentina presentó mediciones muy alentadoras. El ciclo empezó con un piso de 13.4, y no tardó en ascender a 14.5. Luego llegó a una marca de 17.4, hasta trepar a un pico de 19.2.

