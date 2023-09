escuchar

Un nuevo domingo en Got Talent Argentina, y con él una tanda de numerosas propuestas vinculadas a la comedia, el canto, el baile y hasta las artes marciales. Sin embargo, no todas las presentaciones corrieron la misma suerte, y mientras hubo algunas que pasaron de etapa y otras que no lo lograron, el baile de un joven se coronó como lo mejor de la noche, al punto de recibir el botón dorado.

Uno de los primeros números le correspondió a Gastón Grosso, que presentó un homenaje a Michael Jackson. Pero a medida que la coreo avanzaba, la mirada de los especialistas no parecía vaticinar nada bueno. Y aunque no lograron permanecer en el show, en su devolución La Joaqui los alentó: “Sigan trabajando en su proyecto, hermoso estuvo”.

Una bailarina de quince años llamada Camila Valenzuela hizo una propuesta que tuvo influencias árabes, y en la puntuación Flor Peña le aseguró: “Siento que estás muy encaminada, que tenés mucho talento. Para mí fueron muchas cosas, muchas cuestiones juntas y yo no sabía entender bien qué estaba pasando, pero tenés una energía muy hermosa y movimientos muy interesantes”. Por su lado Emir Abdul Gani destacó: “Lo más difícil de una bailarina de árabe es tener presencia, y vos la tenés, de sonreír todo el tiempo, de tener esa postura que tenés, pero por momentos no terminabas bien los movimientos y la cadera terminaba antes o algún desenlace se veía desprolijo. A mí me gustó lo que vi, pero siento que debería haber estado mejor”. Finalmente, la votación le permitió a Camila pasar de etapa.

Un grupo de músicos denominado Universo gaucho, le propuso a los especialistas una coreo protagonizada por bombos y un baile que suscitó numerosos aplausos, pero que recibió una equis de Abel Pintos y de Emir. Al momento de la devolución, Peña apuntó: “Después de Malevo, hay una cuestión de que uno tiene muy alta la vara. Son muy buenos bailando, tienen mucha fuerza, pero no tengo decidido si esto ya lo vi y necesito algo distinto, y en dónde radica la originalidad de ustedes”. En su turno, Emir subrayó: “Me faltó energía, había cosas muy desprolijas, no estaban nada homogéneos, creo que hoy no funcionaron como grupo”. En la votación, ellos quedaron afuera.

Un joven llamado Facundo Figueroa, en charla con la conductora Lizy Tagliani, aseguró antes de subir al escenario: “Nunca me dejaban bailar el Himno cuando era chiquito, y en la danza encontré esa libertad”. Cuando las notas comenzaron, Figueroa se dejó llevar por una danza que dejó totalmente impresionados a los jurados. Luego de su número, todos aplaudieron al joven cuando confesó que había improvisado todo el baile, porque quería sentir el Himno. Ante los elogios, el participante se emocionó, y todos los especialistas fueron al escenario a abrazarlo, en un instante de mucha emoción. Ante la sorpresa del público, Emir presionó sin dudar el botón dorado , y destacó: “Él va a hacer cosas que los va a dejar con la boca abierta, prepárense”.

A lo largo de un número muy divertido, un muchacho llamado Federico Giacomantone imitó a varios músicos y culminó con una interpretación de Abel Pintos, ante la sonrisa del propio músico. En el puntaje, Emir aseguró: “Me parece que tenés un gran talento, zarpado, pero lo que más me gustó es que lo acompañaste de tu esencia”. En su lugar, La Joaqui agregó: “Es muy interesante que lo hayas musicalizado, realmente tuviste en cuenta el entretenimiento masivo”.

Un equipo de niños y niñas llamado “Angels in Motion Crew” tomaron el escenario de Got Talent Argentina. Ellos presentaron un enérgico baile, sobre el que Flor Peña consideró: “En este grupo que trajeron, hay mucho talento. Y hay individualidades muy interesantes. Obviamente son muy chicos y chicas, entiendo que lo que están haciendo tiene una evolución. No estuvieron genialmente sincronizados, pero no importa, porque se les vio mucha potencia, muchas ganas de hacer lo que están haciendo. Ustedes intentaron todo el tiempo mantener la energía, y creo que eso es lo importante cuando bailan en grupo, que entiendan que eso es un todo, y que no hay diferencias. Los súper felicito”. Cuando le llegó su oportunidad de evaluar, Emir destacó que la coreo fue “increíble”, y aseguró que ellos tenían “su esencia trabajada”. Luego de tantos elogios, el grupo pudo pasar de fase.

Uno de los últimos números de la noche, pero que no terminó de entusiasmar al jurado, fue protagonizado por el trío Wushu CBA. Ellos hicieron una demostración de artes marciales, sin obtener el pase de fase.

LA NACION