Graciela Alfano hizo una confesión inesperada acerca de su relación con Jorge Ibáñez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de mayo de 2020 • 19:26

En medio del escándalo entre la madre y la hermana de Jorge Ibañez , Graciela Alfano -quien fue íntima amiga del diseñador durante años- se metió en la polémica e hizo una revelación inesperada . Tras confesar que Mabel Ibáñez siempre la culpó por la orientación sexual de su hijo, la actriz confesó que, en la época en que salía con Matías Alé, fueron una pareja de a tres .

"Mabel me culpó porque su hijo era gay. En ese momento me sorprendió porque hay muchas cosas que yo guardo, sobre todo de lo que fue nuestra relación entre Jorge, Matías y yo... Si supieran todo lo que vivimos", lanzó con cierta picardía, ni bien comenzó el móvil para Confrontados .

Y enseguida, recordó cómo fue el momento en que Mabel la acusó: "Madre e hijo estaban discutiendo de una manera feroz y yo muy angustiada decidí cortar con esa situación. Ella me enfrentó y me dijo de una manera muy grosera que yo era la responsable de la homosexualidad de su hijo. No hubo encontronazo porque yo respondí con silencio. Pero me ofendí mucho", señaló molesta.

"Yo desde el año '93 que era amiga de Jorge y durante 9 años lo recibí en mi casa prácticamente todas las noches. Venía a comer conmigo, con mi familia. Yo fui su protectora, su refugio, lo recibí en muchos momentos que él estaba tremendamente mal. No puedo revelar lo que me decía porque está muerto, pero se sentía torturado cada vez que peleaba con su madre. Eran peleas muy tremendas y violentas", agregó dando a entender la mala relación entre el diseñador y su madre.

Ante la intriga del panel sobre los motivos por los cuales Mabel la acusaba directamente a ella de la orientación sexual de su hijo, Alfano hizo una revelación inesperada. "Con Jorge fuimos como hermanos, éramos muy cercanos. En un momento conocemos a Matías, yo por mi lado y él por el suyo. Jorge estaba embobado con Matías, y Matías estaba embobado conmigo. Fueron tiempos donde yo hablaba mucho con él porque a mí Matías me gustaba y no quería que nuestra relación sufriera", explicó la mediática, sorpresivamente.

Sin embargo, la confesión más fuerte estaba por llegar. "Hablamos mucho hasta que empiezo mi relación con Matías y, entiéndalo como quieran, fuimos una pareja de a tres. Éramos tres personas, desde el afecto y amor que nos teníamos entre todos (...). Matías, Jorge y yo fuimos un trío inviolable. Íbamos a todos lados juntos. Cada uno que imagine lo que quiera. Creo que Mabel lo decía por esto", confesó mientras aclaró que, a partir de eso, su relación con la madre de su amigo empeoró.

Mientras Marina Calabró anunciaba que Matías Alé quería salir al aire, Alfano le restó importancia y volvió a centrarse sobre el tema del cual venía hablando antes de la revelación. "Acá estábamos hablando de otro tema. ¿Qué pasa con esas madres que no aceptan la identidad sexual de sus hijos y lo atormentan al punto de quebrarlos? De una señora que me agrede y me señala como la culpable de la elección sexual de su hijo. De cómo una familia puede negarle la pertenencia por lo que es o quiere ser", apuntó.

"Los días domingos muchas veces la señora caía en su casa sorpresivamente y Jorge quizá que había pasado la noche con alguien. Me llamaba espantado. Yo lo ayudaba a planear estrategias para que esa persona pueda salir y ella no se enterara", relató dando a entender lo que el diseñador sufrió al no ser aceptado por su familia.

Ante la pregunta de Carlos Monti de si Mabel influyó en su distanciamiento con Ibáñez, Alfano confesó: "En realidad en ese momento mis celos por no cerrar uno de sus desfiles (la elegida había sido Flor de la V) fue lo que detonó todo, pero ella aprovechó la situación y le quemó el coco para distanciarnos por completo. Él sufrió mucho con nuestra pelea. Cada vez que nos encontrábamos era como si no hubiera pasado un día sin vernos, teníamos una hermandad muy grande", concluyó.