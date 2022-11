Gran Hermano 2022: el repudiable comentario de Alfa, la fallida estrategia de la Tora y el polleragate que tuvo en vilo a la casa

escuchar

Una nueva semana llega a su fin y, por ese motivo, es momento de repasar las decisiones, estrategias y polémicas más sonadas adentro de la casa de Gran Hermano 2022.

La compra semanal (y nada de pancitos)

“Sin televisión y sin cerveza, Homero pierde la cabeza”, escribió alguna vez el padre Los Simpson, en guiño a la perturbadora frase de Jack Torrance en El resplandor. Y algo de eso podría haberle pasado a Alfa, que ante la falta de harina para hacer sus pancitos bien pudo escribir una frase en esa tónica. ¿Y todo gracias a quiénes? A Agustín y a Coti, que llevaron adelante una trágica, lamentable e imperdonable compra semanal.

Con un presupuesto muy ajustado, ambos jugadores eligieron a las apuradas los productos que pudieron, pero dejando afuera algunos elementos imprescindibles, a saber: harina, café, azúcar, sal, y yerba. Como era de esperar, el resto de los participantes no se tomaron de forma muy alegre el asunto. Y mientras pocos podían disimular una cara de evidente frustración, Alfa susurraba “qué compra de mierda”, a medida que contaba las fetas de pan lactal que tenía para la semana, como quien hace un arqueo con los ahorros de toda una vida .

Juan y su final soñada contra Agustín

La Frodoneta sigue adelante y Juan tiene cada vez más ganas de pincharle alguna llanta. Por eso, mientras Agustín no deja de autoproclamarse el estratega supremo de Gran Hermano (aunque de momento esté muy lejos de mostrar el carisma de Marianela Mirra o el poder de análisis de Cristian U), el presunto favorito del público tuvo algunos comentarios desatinados y actitudes que levantaron ampollas.

Por ese motivo es que el taxista, que todavía no sabe cómo es un domingo sin armar la valija, no deja de soñar con una final entre ambos. El tiempo dirá si esa placa llega a concretarse, pero por lo pronto, este domingo los dos vuelven a estar en la placa, cara a cara con el riesgo de la eliminación.

Alfa y una sanción ejemplar

Alfa se desubicó con Coti y recibió una sanción por parte de Gran Hermano

En el transcurso de los últimos días, Coti fue víctima de un repudiable comentario realizado por Walter, que Gran Hermano sancionó de forma contundente. Mientras estaban en la habitación, el mayor de los jugadores consideró que era un chiste jugar con la posibilidad de exhibirse ante su compañera, algo que incomodó y angustió profundamente a Coti.

A partir de ahí, Alfa adoptó una postura errática, en la que primero negó los hechos (causando una revictimización en Coti) hasta finalmente pedir disculpas, pero sin asumir del todo su responsabilidad. Por su parte, y frente a ese repudiable comentario, Gran Hermano decidió sumar a Alfa a la placa de nominados. Por último, en el marco de este episodio, cabe destacar el rol de Maxi, que al escuchar la presunta humorada, no dudó en parar a su compañero en seco, solidarizándose con el momento que atravesaba Coti. ¿Y Alexis, el novio de la participante correntino dentro de la casa? Bien, gracias.

Semana negra para la Tora

Lucila parece cargar con tantas posibles estrategias que termina mezclándolas todas y cometiendo errores que no solo la complican a ella, sino también a sus compañeros. No hubo ninguna de sus jugadas que llegara a buen puerto, y ese carácter tan efervescente del que se muestra orgullosa, esta vez, fue un ancla más que un trampolín . De ese modo, la Tora llevó adelante un verdadero muestrario de las infracciones más obvias que no debe cometer un jugador del reality, como trazar un complot, sacarse el micrófono para hablar con un compañero, hacer una espontánea sin un objetivo claro y perder su lugar de líder de la semana (quedando imposibilitada de salvar a uno de sus aliados). O sea, todo mal.

Si este domingo Juan o Nacho quedaran eliminados, Lucila podría perder a un socio imprescindible, y así acercarse aún más a la temida expulsión.

El polleragate

Cuando el público pensaba que no habría instancia superadora frente a Daniela llorando por su uña extraviada, una segunda tragedia golpeó a la casa cuando Julieta descubrió que su pollera favorita, ¡se había manchado! Sin embargo, el calibre de ese dolor provocó que sucediera lo impensando, y es que todos los participantes se embanderaran por una causa clara: salvar la pollera blanca de Disney.

Cada uno con sus tips caseros, que iban del dentífrico a la lavandina, ayudaron para finalmente resolver este problema que, durante unos minutos, tuvo a la casa paralizada. Por suerte hubo final feliz, las manchas salieron, y Julieta cerró el episodio con una frase digna de tatuaje: “Una lloradita y a seguir” .

El pequeño gran problema de Romina

Romina, de Gran Hermano captura de video

Hay una participante que no la está pasando bien. Pero a diferencia de Julieta, que llora a viva voz, Romina calla su angustia y transita por los pasillos de la casa con una carga enorme. Y ayer, Santiago del Moro blanqueó ese problema, cuando le dijo a la participante: “Romina, tenés un problemita de constipación, vamos a ver si conseguimos algo”. Ante esa verdad revelada, ella no sabía dónde meterse, mientras que del Moro remató: “¿Hay alguien más que necesita de este tipo de cuestiones?”. Por lo pronto, esperamos que la exdiputada solucione su “conflicto”.