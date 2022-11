La sabia estrategia de Guido Kaczka, el gladiador de eltrece que batalla contra su propio éxito

escuchar

La llegada de Gran Hermano sacudió los números de rating de la pantalla chica. El reality de Telefe recalentó un prime time que venía con marcas tibias que no emocionaban a nadie: el debut fue lo más visto del año, hasta el momento, en la televisión abierta, con 21,5 puntos y 65,23% de share. Además, según el relevamiento que realiza semanalmente Kantar Ibope, la vida de los jugadores dentro de la casa más famosa del país, es lo más comentado en Twitter con 41,8 millones de impresiones.

Durante octubre, Gran Hermano obtuvo un promedio de 19,2 puntos y se llevó el 62,28% de share del prime time. Estos índices arrojan un primer análisis: en un medio en donde no había demasiado rating para repartir, el ciclo de Telefe alcanzó a casi todo el público que noche a noche se sienta a ver televisión. Estos resultados dejaron en un lugar muy complicado al resto de los canales, especialmente a eltrece, que tienen que redoblar esfuerzos para seducir al resto de audiencia que queda. Con dos buenas propuestas en el aire, el canal que comanda Adrián Suar debe poner toda la carne al asador para no quedar fuera de juego .

La segunda temporada de Canta Conmigo Ahora y Los 8 escalones del millón son dos ciclos de calidad que tienen que pelear noche a noche cada punto de rating, en una televisión que viene perdiendo encendido mes a mes. Con respecto a octubre de 2021, que marcó 21.3, el encendido de la TV abierta bajó 2.4 puntos.

Guido Kaczka eligió un estilo distinto de conducción

En este contexto, Guido Kaczka se convierte en un personaje interesante dentro de la pelea televisiva. Nadie puede negar que el conductor se convirtió en el gladiador de eltrece. Es la única figura de la pantalla chica que tiene dos ciclos diarios al aire; ambas emisiones de Los 8 Escalones del Millón, por lo general, son lo más visto de la tarde y noche del canal. Dueño de un estilo único, Guido no solamente lleva adelante un programa de entretenimientos, además creó una manera distinta de conducir. Pocas veces se lo ve al aire, los protagonistas son los participantes; su voz, como la de un relator de futbol, está presente contando hasta el último detalle pero su rostro casi siempre dice ausente . A diferencia de la mayoría de los que participan de la tv, que quieren destacarse por todos los medios, Kaczka opta por no exponer su figura.

Los números demuestran que en 2022 se convirtió en el gran éxito del canal. En octubre, fue el ciclo más visto de eltrece, con un promedio de 9.3 puntos, resultado más que digno para competir de manera directa con Gran Hermano. Con un casting de participantes con diversidad real y con muy buenas historias para conocer, Los 8 escalones del millón, junto con Pasapalabra, se transformaron en un extraño fenómeno para la tv: sin escándalos, ni gritos, ni obviedades, cosechan buenos números de rating, apostando al saber.

“ Ojalá tengamos siempre enfrente productos como La Voz Argentina o Gran Hermano, todo ayuda a que la televisión se levante como industria y la competencia también nos obliga a levantar la vara para convencer al púbico y que nos diga que sí ”, declaró Guido a La Once Diez/Radio de la Ciudad, cuando fue consultado por todos los programas con los que tuvo que batallar este año.

La mirada de productor de Kaczka lo hace ver más allá, sabe que la televisión argentina viene perdiendo audiencia y que la pelea ya no es sólo entre canales. Las compañías de streaming y los servicios on demand se llevan público a diario, y muchos ya no vuelven. Guido, además de ser uno de los conductores estrella de eltrece, es socio de Martín Kweller en Kuarzo, empresa que hoy es la responsable de poner al aire Gran Hermano en la pantalla de Telefe. El mapa televisivo lo obliga a batallar, noche a noche, con el ciclo éxito de su propia productora, en la que está muy involucrado.

Sin embargo, este joven conductor que debutó como actor en la pantalla chica en los años ochenta, que supo ser parte de la mesa de Polémica en el Bar y que hoy es, sin lugar a duda, una de las figuras más importantes del medio, va por más. Hace pocos días anunció que su idea es seguir con Los 8 escalones... durante 2023, pero que además prepara un nuevo formato. Porque este gladiador en el que se convirtió hace años, que estuvo al frente de distintos ciclos y pasó por todos los horarios, sabe que en la televisión no está muerto quien pelea, y él tiene con qué .