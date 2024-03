Escuchar

Noche de domingo, y como es habitual en Gran Hermano, gala de eliminación. La jornada prometía mucha tensión, en el marco de una placa en la que había ni más ni menos que diez nominados. De esa manera, quienes estaban en la cuerda floja eran Rosina Beltrán, Catalina Gorostidi, Virginia Demo, Martín Ku, Darío Corti, Paloma Méndez, Emmanuel Vich, Mauro D’Alessio, Damián Moya y Florencia Regidor. Y al comienzo de la emisión, Santiago del Moro saludó al público, y no tardó en anunciar quién era el primero en salvarse de la eliminación.

Pasadas las diez y media de la noche, el conductor pidió entrar a la casa, para revelar el nombre de aquel jugador que garantizaba, al menos durante una semana, su permanencia en el juego. Y de esa manera, Del Moro expresó ante los hermanitos: “Estos sobre queman. A esta altura creo que cada uno de ustedes más que competir con el de lado, compiten con ustedes mismos, y adaptación es la palabra. El supremo empieza a hacerse sentir, y quien baja de placa y desarma su valija es Virginia”.

Luego Santiago dio pie a un clip con la cena de nominados, en donde se destacó un cruce entre Catalina y Mauro. Y pasado ese momento, se reveló que Martín era el segundo en salir de placa. Y justamente el “chino” fue el protagonista de otro divertido compilado, en el que ese participante comparaba a muchos de sus compañeros con todos los héroes y villanos de Dragon Ball Z, y en donde destacaba que “Furia era como Vegeta, porque arrancó como una persona mala que venía a destruir todo, y fue matando compañeros para después pasarse a ser aliada de los buenos”.

Después Santiago del Moro apareció nuevamente entre los hermanitos, y anunció que Darío era el tercero en salir de la placa. La emoción fue muy grande para ese participante, que confesó que no se tenía demasiada fe, y a él le siguió Paloma. Esa jugadora estaba muy aliviada, y para celebrar, el conductor le pidió que entonara una canción.

Emmanuel primero, y Mauro luego, fueron los siguientes afortunados en quedar a salvo de la placa de nominados, y paso a paso esa nómina no dejaba de achicarse, ante las nerviosas miradas de aquellos que se acercaban a la zona de riesgo. A ellos le siguieron Damián y Florencia en salvarse, y de ese modo, Catalina y Rosina quedaron en un mano a mano que tuvo un final totalmente inesperado.

En ese punto, la voz en off de Gran Hermano invitó al confesionario a esas dos participantes, para que pudieran hablarle directamente al público, y contarle por qué deseaban seguir en juego. La primera en pasar fue Rosina, que expresó: “Me quiero quedar, estoy cumpliendo el gran sueño de mi vida, que hace mucho tiempo soñé con estar acá. Me encantaría seguir dándolo todo, que sigan confiando en mí. Quiero seguir adelante siendo yo, al cien por ciento”.

En segundo lugar, Catalina se dirigió al confesionario, y allí aseguró: “Primero agradecerle a la gente todo lo que me bancó para estar acá de nuevo. Creo que logré muchos de los objetivos que me prometí, y sería más justo que se quede Rosi. Yo estoy muy feliz con todo lo que pasó, pude llegar a conectar más con mis compañeros con los que no había conectado al principio. Y si me voy o me quedo, estoy súper feliz. Lo dejo en manos de la gente. Simplemente agradecer y si me voy, que me esperen con un aplausos en la tribuna”.

Finalmente y luego de una espera que tenía a las dos participantes muy ansiosas, Santiago del Moro anunció que Rosina era la eliminada. Las expresiones de sorpresa en la casa no se hicieron esperar, teniendo en cuenta que todos consideraban que Catalina era la candidata a irse. Pero en un revés dictaminado por el público, la uruguaya fue la hermanita que se retiró del juego.

LA NACION

Temas Gran Hermano