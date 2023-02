Gran Hermano: la angustia de Julieta por la eliminación de su hermana

escuchar

La del último domingo, fue una gala de eliminación atípica en Gran Hermano, porque la velada culminó con la expulsión no de un jugador sino de uno de los familiares. Como saben los seguidores de este reality, el pasado lunes los seis participantes que siguen en competencia, recibieron a un familiar en la casa. Pero lejos de ser una visita recreativa, estos parientes entraron a competir, y por ese motivo, uno a uno van a ser eliminados a través del voto telefónico.

Al comienzo del domingo, quienes seguían en carrera eran Cami, hermana de Julieta; Valentina, hermana de Marcos; Rodolfo, padre de Nacho; y Gladys, la madre de Lucila. El último en irse de ese grupo de familiares, le dará el liderazgo al jugador con el que guarde parentesco. Por ese motivo, todos en la casa (y fuera de ella) siguen muy de cerca el paso a paso en esta nueva etapa de la competencia.

Camila y su vínculo con la mamá de Lucila

Luego de saludar a la tribuna, Santiago del Moro presentó los primeros informes de la noche, que estuvieron centrados en los familiares, y cómo la presencia de todos ellos cambió la dinámica de convivencia en el juego. Los participantes festejaban la llegada de nuevas caras, y había una energía renovada adentro del reality. Poco antes de las 22:30, el conductor hizo su primera entrada en la casa, mediante el monitor que los hermanitos tienen situado en el living. En diálogo con ellos, él les informó que habían superado la prueba semanal, ante los aplausos de los jugadores que contaban con el presupuesto total.

Más adelante, un clip hizo hincapié en la buena relación que surgió entre Camila y Gladys, la mamá de la Tora. Frente a la partida de su hermana, esta jugadora estableció un vínculo muy cercano con la madre de su compañera. Irónicamente (o no), Lucila sí tuvo algunas fricciones con su mamá, y si bien entre ambas hay una buena relación, ella no se siente del todo cómoda con Gladys dando vueltas.

Los primeros salvados

Finalmente llegó el momento en el que entró la escribana, con los sobres que contenían la información clave para el devenir del juego. En esa instancia, del Moro explicó: “Hay tres sobres de tres colores, pero ellos son cuatro. El familiar que no esté entre estos sobres, es el que debe abandonar la casa. Nosotros vamos a ir sacando de a poco cada uno, y en el cierre del programa nos vamos a enterar quién abandona la casa”. Dicho eso, el conductor volvió a comunicarse con los hermanitos, para revelar el primer nombre del pariente que seguía en carrera. Claro que antes de brindar esa información, del Moro invitó a los familiares a decir unas palabras. La primera en hablar fue Gladys, que comentó: “La pasamos re lindo. Estamos todos en familia, es divino”. Por su parte, Rodolfo expresó: “Estoy muy contento, he conocido a los participantes y a los familiares, que nos hemos unido mucho. Estoy súper feliz”. Luego Camila destacó: “Estoy agradecida de poder haber compartido esta experiencia con Ju”, mientras que Valentina concluyó: “Estos fueron momento únicos, y le quiero agradecer a la gente que me permitió compartir un poco más con mi hermano. Me llevo todos estos momentos lindos y felices, que es lo más importante”.

Al momento de abrir el primer sobre, se reveló que Rodolfo seguía en competencia. Poco después, el conductor descubrió el contenido de un segundo sobre que tenía el nombre de Gladys como la segunda afortunada en permanecer dentro del juego. Minutos después y ante la posibilidad de ver partir a su hermana, Julieta no pudo contener su llanto.

La angustia de Julieta

Más adelante un informe tuvo como protagonista a Rodolfo, cuando él contó el vínculo con su pareja Jesús, el complejo divorció que atravesó, y cómo junto a su ex esposa priorizaron siempre el bienestar de Nacho a lo largo de ese difícil proceso. La fiesta del sábado, la creciente amistad entre Romina y Valentina y el detalle con el que Gladys se dispuso a limpiar la casa, fueron otros de los clips que se sucedieron a lo largo de la emisión.

Poco después de la medianoche, llegó la instancia que el público y los participantes tanto esperaban. En un clima de muchos nervios, Santiago del Moro se puso en contacto con los hermanitos, y exclamó con el último sobre en mano: “Quien sigue en la casa… ¡es Valentina!”. Con mucho pesar, Camila tomó su valija y se despidió de todos los jugadores y sus familiares. Visiblemente angustiada, Julieta la abrazó y procuró no llorar, aunque era indudable la tristeza que le provocaba la expulsión de su hermana.

