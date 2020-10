Griselda Siciliani, sobre la crisis en Polka: "Es mi casa, me duele todo lo que está pasando" Crédito: Instagram

"Desde que llegué de Barcelona, en marzo, estoy guardada en mi casa", dijo Griselda Siciliani sonrojándose cuando en Intrusos descubrieron que estaba con el pantalón del pijama. La actriz había viajado a filmar Sentimental, película que se estrena en los cines de España el 30 de octubre. "Me invitaron al estreno y al Festival de San Sebastián, donde se presentó, pero para entrar tenés que tener pasaporte europeo y yo soy muy criollita", dijo entre risas

Luego, Siciliani se puso seria cuando Jorge Rial le preguntó sobre la fuerte crisis que atraviesa Polka, la productora de su expareja, Adrián Suar, y en la que la actriz trabajó en muchas ficciones. "El cierre de Polka me duele como nos duele a todos. Lo último que hice fue en el 2013 y la crisis empezó después y lleva unos años. Polka es mi casa y me duele todo lo que está pasando. Obviamente, apoyo a Adrián porque es mi familia y lo quiero con todo mi corazón, y es un padre espectacular. Y por más que hable en forma objetiva, lo van a evaluar como subjetivo porque es mi familia", aclaró.

Luego de que le hiciera referencia al escaso apoyo que Suar recibió por parte de los actores, Siciliani aseguró: "Adrián nunca piden que lo apoyen. Sé que recibió apoyos de manera privada y públicamente no estoy al tanto. Deseo que Polka tenga el recorrido que pueda tener y que Adrián tenga el camino que merece. Va a salir de esto porque es su naturaleza lo indica. Adrián es el ave fénix".

¿Qué pasa con el Pocho Lavezzi?

En otro momento de la nota, la actriz de Morir de amor se refirió a los "likes" que suele darle a las fotos de Ezequiel Lavezzi en Instagram. ¿Hay amor? "Para nada. Jamás tuvimos un acercamiento. Es un divino, lo conozco, pero nada. Jugamos un papi fútbol, pero nunca estuve con el Pocho", aseguró entre risas.

Siciliani dijo que está sola, sin pareja. "Estamos complicados los solteros porque hay que empezar a hisopar. La verdad, estoy retirada en estos tiempos porque, además, la cabeza va para otro lado. Si tenemos la suerte de volver a algún tipo de mundo como lo conocíamos, se reactivará todo como la primavera. Estoy muy tranquila sola", afirmó.

Sobre la participación de su hermana Leticia en MasterChef Celebrity, dijo: "Soy muy babosa de ella y me conmueve todo lo que hace. Tiene mucha luz mi hermana. Y si no está ella, veo el Cantando 2020, porque si prendo la tele me quedo mirando".