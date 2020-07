Adrian Suar se dirigió a los empleados de su productora Fuente: Archivo - Crédito: Victoria gesualdi/AFV

En las últimas horas tomó estado público una carta que Adrián Suar le envió a los empleados de Polka el martes 16 de junio, en la que se disculpa con los trabajadores, y en la que alude a cómo ha impactado la pandemia de coronavirus en la productora, situación sobre la que no ha hablado en los medios hasta el momento.

"Vivimos juntos momentos de alegría y también pasamos momentos difíciles, pero ninguna época ha sido tan complicada e incierta como esta. Estoy viviendo este período con mucha tristeza y preocupación e imagino la angustia en cada uno de ustedes".

Un fragmento de la carta de Adrian Suar

Según expresa Suar en su carta, el objetivo de la misma es "ofrecer unas sinceras disculpas por lo que están atravesando" los trabajadores, y contar lo que está sucediendo en su productora, cuya situación definió como "límite", no solo por la pandemia sino también por "problemáticas económicas de años atrás".

Carta de Adrian Suar a sus empleados

En este aspecto, Suar hizo una distinción entre la TV de los inicios de Polka y la actual. "Las horas de aire se han ido reduciendo, juntos fuimos testigos del cambio paulatino, hubo años gloriosos en los que hacíamos dos tiras y un unitario. De un tiempo a esta parte, con mucho esfuerzo, llegábamos a hacer una tira y solo a veces un unitario", escribió, añadiendo que ese panorama impidió que se cubran "los costos fijos", y con "ecuaciones difíciles de sostener".

Asimismo, Suar subrayó que se siguió adelante con mucho esfuerzo y varias alternativas "para mantener la estructura de la empresa", y que ese panorama se complicó aún más con la pandemia. "Nos paralizó, nos detuvo por completo y nos inhabilitó a seguir trabajando, precipitó nuestra realidad como empresa. Ahora ya no alcanza con las ganas para poder seguir", expresó. "La Polka que conocimos hasta antes de la pandemia es insostenible, no sabemos con qué industria nos vamos a encontrar cuando se reactive nuestra actividad. En medio de esta incertidumbre, desconozco a qué Polka estamos yendo", remarcó, para luego dirigirse de modo más personal a sus empleados.

Adrián Suar habló sobre la situación de Polka Fuente: Archivo - Crédito: Victoria gesualdi/AFV

"Quiero que sepan que entiendo perfectamente la situación personal de cada uno, todos, sin excepción, merecen mi respeto, se los he demostrado en todos estos años que trabajamos juntos. Hoy Polka está haciendo el mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos", escribió, para luego agregar que siempre se les ha cumplido. "Soy un hacedor que no se va a quedar quieto", expresó. "Producir es mi vocación, es algo que amo, es más fuerte que yo, los que me conocen saben bien que es así, por eso, hoy más que nunca es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar la productora que supimos construir entre todos, ustedes y yo, como familia", concluyó el productor.

Polka nació en 1994 y, en 1998, Artear adquirió el 30 por ciento de la productora. Actualmente, Artear (eltrece) es dueña del 55 por ciento de las acciones. Mas allá de Separadas , Polka estrenó este año, en coproducción con Netflix, Puerta 7 . La segunda parte de El Tigre Verón espera poder concluir sus grabaciones y en carpeta se encuentran Entre hombres (coproducción con HBO), el asesinato de María Marta García Belsunce (con Cablevisión y TNT) y Femicidios.