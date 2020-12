Con picardía, Griselda Siciliani habló sobre los rumores que la vincularon a El Pocho Lavezzi Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 15:22

Recién llegada de México (donde está filmando un proyecto del cual aún no puede dar detalles), Griselda Siciliani reapareció en los medios y habló de todo: su emoción por la legalización del aborto en la Argentina, los rumores de romance con el futbolista Ezequiel "El Pocho" Lavezzi y sus ganas de volver a estar en pareja.

"Fue una noche muy especial. Estando ahí en la calle se me cruzaba por la cabeza las mujeres que hace años vienen luchando y también las generaciones que vienen, pensar en mi hija y en las hijas de todas nosotras. Fue mucha emoción", comentó este miércoles en Los ángeles de la mañana, en referencia a la vigilia que se llevó adelante ayer frente al Congreso de la Nación, a la espera de que el Senado convirtiera en ley la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

"¿Estás con ganas de estar en pareja?", preguntó Ángel de Brito, cambiando el ángulo de la entrevista. Lejos de escaparse del tema, la actriz reveló: "La verdad que estoy bien así. A veces no me doy cuenta si tengo ganas o no. Eso es algo que se va dando, si te copás con alguien vas avanzando. Siempre alguna historia hay. No intenté formar pareja en este tiempo, pero divertirme siempre".

Luego, Siciliani fue abordada por el conductor y sus panelistas para que diga su verdad sobre los rumores que el año pasado la vincularon con el futbolista Ezequiel "Pocho" Lavezzi. "Ahí hubo fuego...", dijo Cinthia Fernández, frente a la incomodidad de la actriz. "Aparte, siempre vas a negar a los chongos que te vamos a señalar", arriesgó Yanina Latorre. "Exacto", respondió Siciliani con picardía. Y agregó: "Hay una canción de Sabina que dice 'lo niego todo, incluso la verdad'".

La actriz confesó también que con el coronavirus le da miedo conocer gente nueva y que el sexting no es para ella. Y hablando de hombres, hizo referencia a su relación con Adrián Suar, el papá de su hija Margarita. "Ahora que estuve dos meses en México, se recontra mil hizo cargo. Tener un compañero así es genial, sin esa pata hubiese sido todo más complicado", concluyó dando cuenta de lo bien que se lleva con el productor.

Conforme a los criterios de Más información