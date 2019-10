Iliana Calabró volvió a defenderse de las acusaciones de Stella Maris Lanzani, 14 años después del conflicto que las tuvo como protagonistas Fuente: Archivo

22 de octubre de 2019 • 18:28

Tras varios años de ausencia en el medio, Stella Maris Lanzani reapareció anoche en el programa de Telefe Quién quiere ser millonario, y recordó el conflicto televisivo que vivió años atrás con Iliana Calabró y que, según ella, la dejó sin trabajo durante todo este tiempo.

Hagamos un poco de memoria: allá por 2005, Lanzani estaba invitada al piso de Intrusos, enfrascada en una pelea con Calabró, y Gerardo Sofovich salió al aire para decirle que la despedía de la obra Soltero y con dos viudas, proyecto teatral que estrenaban esa misma noche. A la distancia, la actriz perdonó al productor pero arremetió duro contra su colega, la tercera en discordia y, según Lanzani, la artífice de que la tildaran de conflictiva y le cerraran las puertas del medio.

"Me enojé mucho conmigo por confiar, por creer en la gente, por pensar que el afecto era recíproco. Yo tenía una ahijada artística que fue la que movió todo. No me gustaría juntarme con Iliana", señaló la viuda de Hugo Moser. "Una vez hablamos en un estreno en Mar del Plata, la llevé aparte y le dije que no se puede jugar con el trabajo de la gente. Vos podés estar enojado con alguien, pero estar contenta porque sacaste del medio a alguien que te molestaba, no. Ella no paró de trabajar en toda su vida, pero yo sí; tengo una carrera de 40 años y me la frenaron. En mis hijos no pensó nadie", expresó ayer mientras recordaba el mal trago con Santiago del Moro.

Sin embargo, la palabra de Calabró no se hizo esperar y, este mediodía, volvió a desmentir a Lanzani en Intrusos."Pasaron muchos años ya, esto fue en 2005. A lo único que me remito es al episodio en sí. Están los 'Intrusos' de testigo que no hubo nada pergeñado, sino todos seríamos cómplices. Esto fue lo que pasó en fresco. Fue Gerardo, quien ya no está, que tomó esa decisión y se hizo cargo. Yo me levanté y me fui porque me estaban insultando. No quiero hablar de la señora porque no quiero herir susceptibilidades, se la ve que está sensible pero me remito a lo que fue: un incidente que se dio en cámara y que la gente vio", explicó, visiblemente molesta de tener que volver a hablar de este episodio.

Frente a la posibilidad de un reencuentro con Lanzani, la hija del humorista aclaró: "La única vez fue un encuentro casual en un estreno de Flavio Mendoza. Ella me saludó y el saludo no se le niega a nadie. Sé que me había dicho algo como que sabía que yo no tenía nada que ver. Había mucha prensa y se sacaron fotos como en todo estreno", recordó.

Lejos de querer reavivar la polémica, y sin intenciones de generar un nuevo conflicto, advirtió: "Se ve que ella tiene necesidad de seguir procesándolo, después de tantísimos años. Pero no voy a hablar de la señora, no la quiero herir en nada. Cada uno hace lo que puede con lo que le toca vivir", concluyó.